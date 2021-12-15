حامد لک بعد از ضربه پنالتی به بازیکن پیکان چه گفت؟

به گزارش خبرنگار مهر، حامد لک دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی سه بر یک پرسپولیس برابر پیکان در هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران گفت: برای من چیزی جز برد تیمم مهم نیست. خوشحالم توانستیم بازی را ببریم.

وی درباره اعتراض به رضا مهدوی داور مسابقه به دلیل اعلام خطای او و گرفتن پنالتی برای پیکان، تصریح کرد: داور با حرکتی که انجام داد حرف کمک خودش را هم قبول نکرد و باعث شد ما گل بخوریم.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس افزود: با کلین شیت در لیگ برتر یا آسیا نه دستکش طلا داده اند و نه پولی به قراردادمان اضافه شده است.

لک درباره اینکه آیا واقعاً خطایی انجام داده است، تأکید کرد: بازیکن بالا پرید و به من برخورد کرد. حیف که دوربین اینجاست! او به من خورد و من تعادلم را از دست دادم. آن وقت داور برای حریف پنالتی گرفت. کمک به داور گفت باید با هم صحبت کنیم اما او سمتش نرفت. داور اصرار داشت پنالتی است.

وی در پایان مصاحبه عجیب خود عنوان کرد: اعتراضی به داوری ندارم ولی می خواهم به جوان حریف بگویم چیپ خوشگلی زدی اما نتیجه بازی را روی اسکوربورد در پایان ببین.