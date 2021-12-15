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۲۴ آذر ۱۴۰۰، ۱۹:۱۱

حامد لک بعد از ضربه پنالتی به بازیکن پیکان چه گفت؟

حامد لک بعد از ضربه پنالتی به بازیکن پیکان چه گفت؟

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس گفت: به بازیکن پیکان که پنالتی را چیپ زد، گفتم ضربه خوشگلی زدی اما نتیجه بازی را نگاه کن.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد لک دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس پس از پیروزی سه بر یک پرسپولیس برابر پیکان در هفته دهم رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران گفت: برای من چیزی جز برد تیمم مهم نیست. خوشحالم توانستیم بازی را ببریم.

وی درباره اعتراض به رضا مهدوی داور مسابقه به دلیل اعلام خطای او و گرفتن پنالتی برای پیکان، تصریح کرد: داور با حرکتی که انجام داد حرف کمک خودش را هم قبول نکرد و باعث شد ما گل بخوریم.

دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس افزود: با کلین شیت در لیگ برتر یا آسیا نه دستکش طلا داده اند و نه پولی به قراردادمان اضافه شده است.

لک درباره اینکه آیا واقعاً خطایی انجام داده است، تأکید کرد: بازیکن بالا پرید و به من برخورد کرد. حیف که دوربین اینجاست! او به من خورد و من تعادلم را از دست دادم. آن وقت داور برای حریف پنالتی گرفت. کمک به داور گفت باید با هم صحبت کنیم اما او سمتش نرفت. داور اصرار داشت پنالتی است.

وی در پایان مصاحبه عجیب خود عنوان کرد: اعتراضی به داوری ندارم ولی می خواهم به جوان حریف بگویم چیپ خوشگلی زدی اما نتیجه بازی را روی اسکوربورد در پایان ببین.

کد مطلب 5376607
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • آره ما پیروزی هستیم کیسه کشا بسوزن IR ۲۲:۱۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
      34 25
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      ایول لک
      • مهدی IR ۱۲:۲۵ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
        1 4
        لک همینکه ۱ گل بیشتر نخوره خوبه امسال افت بدی کرده بعد بازی الهلال
    • فوتبال دوست IR ۰۸:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      0 5
      پاسخ
      دیروز عالی بودی، ما همین لک را میخوایم، جسور و پر انرژی
    • حاج سعید IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      2 4
      پاسخ
      این داورها به شخصیت داوری و به تیم بزرگ پرسپولیس و هوادارانش ضربه جبران ناپذیری می زنند والسلام
    • عشقپولیس IR ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۵
      1 3
      پاسخ
      گفت گلی که زدی تا حق بود
    • Hk IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۲۶
      0 0
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      دارو یانه خوبیه اگه از حاشیه دور باشه خیلی دربی باز خوبیخ

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