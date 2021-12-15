به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار ویژه دزفول ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه آئین افتتاح این نمایشگاه در محل مصلی امام علی (ع) اظهار کرد: این نمایشگاه به همت کمیسیون امور بانوان فرمانداری ویژه دزفول و به منظور معرفی توانمندی‌ها و صنایع دستی بانوان روستایی و عشایر شهرستان دزفول برپا شده است.

علی فرهمندپور افزود: در چند نمایشگاهی که در سال‌های اخیر در چهار بخش دزفول شامل شهیون، سردشت، مرکزی و چغامیش برگزار شده پتانسیل و توانمندی‌های شهرستان در حوزه مشاغل خانگی به خوبی در سطح استان نمایش داده شده است.

فرماندار ویژه دزفول با اشاره به تصویب بالغ بر یک میلیارد تومان تسهیلات برای مشاغل خانگی ویژه بانوان روستایی بدسرپرست و بی سرپرست دزفول عنوان کرد: بیشترین میزان تحصیلات استان به دزفول رسیده و امیدوار هستیم که بتوانیم با دریافت این تسهیلات در راستای ارتقای مشاغل خانگی و توسعه اقتصادی شهرستان گام برداریم.

فرهمندپور، تعداد غرفه‌های این نمایشگاه را ۱۸ غرفه برشمرد و گفت: در این غرفه‌ها گلچینی از مشاغل خانگی روستایی و عشایری شامل صنایع دستی، محصولات تولیدی و… به نمایش در آمده است.

وی یادآور شد: مقرر شده بود که این نمایشگاه یک روزه باشد اما در صورت استقبال تمدید خواهد شد.

به گزارش مهر، معاون استاندار خوزستان، مدیرکل بانوان استانداری خوزستان، امام جمعه و فرماندار دزفول و جمعی از مسئولان استانی و محلی در آئین افتتاح این نمایشگاه حضور داشتند.