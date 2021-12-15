اعتراض کاپیتان به داوری

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ابراهیم زاده در جمع خبرنگاران بعد از مصاف با هوادار اظهار داشت: بازی در نقش جهان شد، زیرا وقتی در زمین خودمان تمرین کردیم بسیار شرایط بدی بود و انگار فوتبال ساحلی قرار بود بازی شود.

وی افزود: چمن نقش جهان شرایط خوبی داشت و ورزشگاه نیز در کل از شرایط خوبی برخوردار بود، اما هیچ تمرینی در این زمین نکرده بودیم و آشنایی چندانی نداشتیم.

کاپیتان تیم فوتبال ذوب آهن ادامه داد: با این اوصاف بازی را با شرایط خوبی آغاز کردیم، نقاط ضعف هوادار را شناسایی کردیم و روی آن کار کردیم و آغاز خوبی داشتیم.

وی ابراز داشت: فکر نمی‌کردیم این گونه گل بخوریم، گل را هم خودتان دیدید جای بحثی نداشت، گل صد در صد آفساید بود، بازی قبلی هم پنالتی ما را نگرفتند و نمی‌دانیم باید چه کنیم.

ابراهیم زاده تصریح کرد: این مردم وقتی بیرون ما را می‌بینند نمی‌گویند داوری چگونه بوده است، فقط برد و نتیجه می‌خواهند جای ذوب آهن اینجا نیست و باید جایگاه بالاتری داشته باشد.

وی تاکید کرد: نمی‌شود فقط با تیم حریف جنگید، ما باید با عوامل بیرونی و داور بجنگیم، با یک سوت اشتباه یا پرچم اشتباه شرایط تیم به طور کامل عوض می‌شود.