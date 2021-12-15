به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، دکتر کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی با حضور در سازمان زندان‌ها به گفتگو و دیدار با دکتر غلامعلی محمدی رئیس این سازمان نشست.



در ابتدای این دیدار، غریب‌آبادی با مقایسه نحوه اداره زندان‌های کشورمان با سایر کشورها گفت: علیرغم خدمات متفاوت و شایان توجهی که در زندان‌های ما مثل سوادآموزی، تحصیلات عالی و حرفه‌آموزی ارائه می‌شود ولی متأسفانه نگاه به زندان‌های ما سیاسی شده است.



زندان‌های ما در شرایط متناسب با شاخصه‌های حقوق بشری هستند



وی ادامه داد: باید تلاش کنیم زندان‌های ما که در شرایط متناسب با شاخصه‌های حقوق بشری قرار دارند، به درستی معرفی شوند و هرجا که نقیصه‌ای هم شناسایی می‌شود، در جهت رفع آن بکوشیم.



غریب‌آبادی همچنین با اشاره به ظرفیت بالای سازمان زندان‌ها جهت تعاملات بین‌المللی با نهادهای متناظر خود در خارج از کشور، بر ضرورت گسترش این تعاملات با هدف تبادل تجربیات و معرفی صحیح نظام زندانبانی در ایران تأکید کرد.



دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی توجه به زندانیان ایرانی در خارج از کشور و زندانیان خارجی در ایران ازجمله در چارچوب تبادل محکومین را از برنامه‌های معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه دانست و از بنیاد تعاون زندانیان درخواست کرد تا برنامه‌های حمایتی خود را به خانواده‌های زندانیان ایرانی خارج از کشور نیز توسعه دهد.



زندانبانی یکی از خطیرترین عرصه‌های خدماتی در ساختار حاکمیتی است



در ادامه این نشست غلامعلی محمدی، زندانبانی را یکی از خطیرترین عرصه‌های خدماتی در ساختار حاکمیتی معرفی کرد و گفت: هر مسأله کوچکی در زندان‌ها می‌تواند مبدل به یک مشکل شود. بنابراین در کنار تأکید بر اقدامات تحولی در حوزه زندان‌ها، معتقدم باید به موضوع زندان در ابعاد مختلف بخصوص آموزش کارکنان و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای بهره‌مندی از فن‌آوری‌های نوین در اداره زندان‌ها توجه ویژه شود.



وی اذعان داشت: براساس آموزه‌های دینی و با اتکاء به فرمایشات حضرت امام (ره) باید با زندانیان، هرکه باشد و صرف نظر از جرم و میزان مجازات وی، رفتار انسانی و اسلامی داشته باشیم و این امر تکلیف شرعی و اخلاقی همه زندانبانان است. بنابراین ما نیز هیچگونه بی‌تدبیری در زندان‌ها که زحمات خادمان عرصه اصلاح و تربیت را زیر سوال ببرد، برنمی‌تابیم.



مدعیان حقوق بشر تبلیغات سوء علیه زندان‌های ما به راه می‌اندازند



رئیس سازمان زندان‌ها با تأکید بر انعکاس اقدامات شایان‌توجه سازمان ازطریق اطلاع‌رسانی درست و به‌موقع، گفت: جهان امروز و مدعیان حقوق بشر باید ببینند در زندان‌های کشورمان چه اتفاقات منحصر به فردی با رویکرد اصلاحی و تربیتی صورت می‌گیرد. توجه ویژه به موضوع حرفه‌آموزی و اشتغال زندانیان، از اولویت‌های اصلی در مسیر اصلاح و تربیت است که اهتمام جدی به این امر خواهیم داشت.



محمدی بیان کرد: استفاده از تجربیات مثبت دیگر کشورها در حوزه زندانبانی قابل‌توجه بوده و در این راستا استفاده از سامانه‌های الکترونیکی درجهت اجرای مجازات‌های جایگزین و حبس در منزل، بسیار می‌تواند در جلوگیری از آسیب‌های زندان و کاهش بار مالی به زندان موثر باشد.



در این خصوص اقدامات بسیار موثری صورت گرفته و درنظر داریم در این رابطه از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کرده و بر توسعه هرچه بیشتر این امر اهتمام خواهیم داشت.



برای جلوگیری از قصاص آرمان عبدالعلی بارها تلاش کردیم



کاظم غریب‌آبادی در بخش دیگری از نشست با اشاره به اینکه برخی زندانیان نیز به دلائل مختلف در زندان فوت می‌‎کنند، تأکید کرد: لازم است در مورد فوت زندانیان، تحقیقات کاملی صورت گیرد و مستندات آن نیز در پرونده‌ها قرار گیرد تا دستاویزی برای تبلیغات واهی دشمنان نشود.



غریب‌آبادی در مورد پرونده آرمان عبدالعالی و حواشی حقوق بشری آن نیز گفت: اتفاقا نظام قضایی ما برای جلب رضایت بارها تلاش کرد و در این راستا چندبار نیز اجرای حکم به تعویق افتاد، اما بازهم در گزارشات حقوق بشری از این تلاش‌ها به عنوان شکنجه نام برده شد.



وی ادامه داد: خوشبختانه سازمان زندان‌ها تلاش جدی و مداقه فراوانی در پاسخگویی دقیق نسبت به موارد حقوق بشری دارد که این جای قدردانی دارد. در این راستا امیدوارم مسائل دیگری همچون استانداردسازی همه زندان‌ها بیشتر و بیشتر تقویت شود.



پیشنویس بخشنامه کرامت زندانیان بزودی ابلاغ می‌شود



محمدی نیز در ادامه این نشست ضمن تأکید بر رعایت حداقل قواعد استاندارد در زندان‌ها گفت: پیشنویس بخشنامه کرامت زندانیان آماده شده و بزودی به مراکز تابعه ابلاغ خواهد شد.



وی خاطرنشان ساخت: بعضا شاهد تراکم جمعیت در برخی زندان‌ها هستیم که چنین مشکلاتی را با استفاده از پابندهای الکترونیک می‌توان بهبود بخشید. تجویز این امکانات هم عاملی بر کاهش مشکلات در زندان‌ها و هم کاهش بار مالی بر دولت خواهد شد. ضمن اینکه با چنین امکانی است که می‌توان شرایط حضور زندانی را در کنار خانواده‌اش فراهم کرد.



رئیس سازمان زندان‌ها همچنین گفت: مصمم هستیم بیکاری در زندان‌ها را به حداقل ممکن برسانیم، بنابراین امر اشتغال را جدی خواهیم گرفت. امیدواریم به جایی برسیم که هر اندرزگاهی در زندان به یک کارگاه تولیدی کرامت‌محور تبدیل شود و بدیهی است از این رهگذر، خانواده مددجویان نیز بهره‌مند خواهند شد.



گفتنی است در پایان این نشست مباحثی همچون اطلاع‌رسانی صحیح از فعالیت‌های امور زندان و زندانبانی، ظرفیت‌های حقوقی نهادهای حقوق بشری، آسیب‌شناسی‌ها در امور مددجویان و زندانبانان، گزارشات متداول مدیران زندان‌ها و استان‌ها، هوشمندسازی زندان‌ها، زندانیان اتباع بیگانه، زندانیان ایرانی در خارج از کشور، انتقال محکومین و .... مورد طرح و بررسی قرار گرفت.



همچنین در این نشست توافق گردید درجهت تعامل هرچه بیشتر سازمان زندان‌ها و معاونت امور بین‌الملل قوه قضائیه و ستاد حقوق بشر، تفاهم‌نامه دوجانبه‌ای تنظیم و منعقد شود.