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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۳

کاظمی: فرصت‌های آموزشی نباید به جغرافیا محدود شود

کاظمی: فرصت‌های آموزشی نباید به جغرافیا محدود شود

بیرجند- وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر عدالت آموزشی، بر فراهم‌کردن فرصت‌های برابر برای شکوفایی استعدادهای دانش‌آموزان در سراسر کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، صبح جمعه در جریان سفر به شهرستان درمیان، از روند احداث مدرسه ۶ کلاسه شهر قهستان بازدید کرد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی اظهار کرد: استعدادهای علمی و توانمندی‌های دانش‌آموزان به منطقه جغرافیایی یا پیشینه آنان محدود نمی‌شود و باید زمینه رشد و شکوفایی همه دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانش‌آموزان اهل سنت افزود: باید فرصت حضور و نقش‌آفرینی این دانش‌آموزان در عرصه‌های علمی، مدیریتی و اجتماعی فراهم باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به تجربه انتصاب مدیران از میان اقوام و مذاهب مختلف، بر ضرورت شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند در سراسر کشور تأکید کرد.

کد مطلب 6972317

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