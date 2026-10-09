به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش‌وپرورش، صبح جمعه در جریان سفر به شهرستان درمیان، از روند احداث مدرسه ۶ کلاسه شهر قهستان بازدید کرد.

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت فراهم‌کردن فرصت‌های برابر آموزشی اظهار کرد: استعدادهای علمی و توانمندی‌های دانش‌آموزان به منطقه جغرافیایی یا پیشینه آنان محدود نمی‌شود و باید زمینه رشد و شکوفایی همه دانش‌آموزان فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های دانش‌آموزان اهل سنت افزود: باید فرصت حضور و نقش‌آفرینی این دانش‌آموزان در عرصه‌های علمی، مدیریتی و اجتماعی فراهم باشد.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین با اشاره به تجربه انتصاب مدیران از میان اقوام و مذاهب مختلف، بر ضرورت شایسته‌سالاری و استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند در سراسر کشور تأکید کرد.