اختصاص بورس نخبگان دانشگاه تهران به رتبه های زیر ۱۰۰ در کنکور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران، رویداد فرهنگی «روزی با دانشگاه تهران» با حضور جمعی از پذیرفته‌شدگان برتر آزمون سراسری، اعضای هیئت علمی، مسئولان و رئیس دانشگاه تهران، در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برگزار شد.

این رویداد با هدف آشنایی پذیرفته‌شدگان برتر آزمون سراسری با دانشگاه تهران، ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، رشته‌های تحصیلی، امکانات فرهنگی و ورزشی و فضای دانشگاهی این دانشگاه، به همت اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.

حمایت ویژه دانشگاه تهران از استعدادهای برتر

محمدحسین امید، رئیس دانشگاه تهران، در این برنامه ضمن خوشامدگویی به پذیرفته‌شدگان برتر آزمون سراسری، با اشاره به آیه پنجم سوره شرح «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا»، برای حاضران آرزوی موفقیت کرد و نکاتی را درباره انتخاب دانشگاه و مسیر ادامه تحصیل دانشجویان مطرح کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های دانشگاه تهران در حمایت از استعدادهای برتر، از اختصاص «بورس نخبگان دانشگاه تهران» به پذیرفته‌شدگانی خبر داد که رتبه زیر ۱۰۰ در آزمون سراسری کسب کرده و دانشگاه تهران را برای ادامه تحصیل انتخاب کنند.

رئیس دانشگاه تهران همچنین از پیش‌بینی خوابگاه ویژه برای دانشجویان و اهدای سکه بهار آزادی به دانش‌آموختگانی که در میان هم‌دوره‌ای‌های خود موفق به کسب معدل بالاتری شوند، خبر داد و این حمایت‌ها را بخشی از برنامه‌های دانشگاه تهران برای توجه ویژه به استعدادهای برتر عنوان کرد.

تشریح ظرفیت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران

در ادامه، سیدحسین گلدانساز، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ضمن خوشامدگویی به حاضران و تبریک حضور آنان در دانشگاه تهران، به تشریح ظرفیت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی دانشگاه پرداخت.

وی با معرفی بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، به فعالیت کانون‌های فرهنگی، انجمن‌های علمی و برنامه‌های ورزشی اشاره کرد و امکاناتی همچون مرکز مشاوره، مرکز بهداشت و مجتمع خوابگاهی دانشگاه تهران را معرفی کرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به ظرفیت مجتمع خوابگاهی دانشگاه گفت: این مجتمع ظرفیت پذیرش و اسکان حدود ۱۲ هزار دانشجو را دارد.

تأکید بر اهمیت علوم میان‌رشته‌ای

در بخش دیگری از این برنامه، پروفسور علی‌اکبر موسوی‌موحدی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، رئیس مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک و چهره ماندگار کشور، برای پذیرفته‌شدگان برتر آزمون سراسری سخنرانی کرد.

پروفسور موسوی‌موحدی با تأکید بر اهمیت علوم میان‌رشته‌ای در مسیر پیشرفت علمی، تعامل میان رشته‌های مختلف را یکی از عوامل مؤثر در توسعه دانش و تقویت توانمندی‌های تخصصی دانست.

وی با اشاره به جامعیت دانشگاه تهران و حضور رشته‌های متنوع در این دانشگاه، فرصت تعامل و تبادل نظر میان دانشجویان رشته‌های مختلف، به‌ویژه در محیط‌های دانشگاهی و خوابگاهی، را زمینه‌ای مناسب برای شکل‌گیری ایده‌ها و همکاری‌های علمی عنوان کرد.

استاد ممتاز دانشگاه تهران همچنین به پذیرفته‌شدگان برتر توصیه کرد در کنار تعمیق دانش تخصصی خود، به حوزه‌های میان‌رشته‌ای نیز توجه داشته باشند؛ رویکردی که می‌تواند به تقویت درک و کاربرد دانش تخصصی آنان کمک کند.

آشنایی پذیرفته‌شدگان برتر با فضای دانشگاه تهران

رویداد «روزی با دانشگاه تهران» در پایان با برگزاری تورهای علمی و آشنایی با بخش‌ها و دانشکده‌های مختلف دانشگاه تهران و همراهی راهنمایان تخصصی ادامه یافت و فرصتی برای آشنایی نزدیک پذیرفته‌شدگان برتر با محیط علمی، فرهنگی و دانشجویی دانشگاه تهران فراهم کرد.