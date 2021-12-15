امیرعبداللهیان: متون پیشنهادی ایران کاملا مبتنی بر برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در اینستاگرام درباره گردهمایی سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در کشورهای همسایه و همچنین مذاکرات جاری در وین نوشت: در آخرین روز از همایش «رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای همسایه» که با حضور معاونان این وزارتخانه برگزار شد، به ارائه جمع بندی خود از همایش و بازخوردهای آن پرداختم.

وی افزود» در این جمع‌بندی به اهمیت نشست‌های برگزار شده در همایش اشاره کردم که با توجه به حضور قریب یک دوم اعضای کابینه در طول هفته، از همین حالا برگزاری جلسات در بخش‌های ذی‌ربط دولت برای بررسی مشکلات و راهکارهای ارائه شده از سوی رؤسای نمایندگی‌های ایران آغاز شده و کارگروه‌هایی نیز در این خصوص تشکیل شده است.

وزیر امور خارجه کشورمان ادامه داد: در بخشی از سخنانم، واردات واکسن را در شرایط همه‌گیری کرونا، اولین آزمون نمایندگی‌های ایران در خارج از کشور در آغاز به کار دولت سیزدهم عنوان کردم و گفتم که خوشبختانه امروز با پیگیری‌ها و تلاش‌های جهادی صورت گرفته، بیش از ۸۰ درصد مردم کشور و ۸۶ درصد ساکنان استان تهران واکسینه شده‌اند.

امیرعبداللهیان تصریح کرد: در ادامه سخنانم یادآوری کردم که حرکت سریع در راستای کمک به تأمین جنبه‌های معیشتی و نیازهای جامعه، به‌گونه‌ای که اثر آن در زندگی و سفره مردم به وضوح مشخص باشد، دومین مأموریت محوله دولت به وزارت امور خارجه است که در این حوزه نیز حرکت جهادی در مجموعه وزارت امور خارجه، در داخل کشور و در نمایندگی‌های خارج آغاز شده است.

وی تأکید کرد: در بخش دیگری از سخنانم به گفتگوهای جاری در وین میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای چهار به علاوه یک پرداختم و تصریح کردم که گفتگوهای عزت‌مندانه از ابتدای عمر دولت سیزدهم در دستور کار بوده و کماکان نیز همین رویکرد با جدیت و سخت کوشی تیم مذاکره‌کننده دنبال می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: البته به این نکته هم اشاره کردم که برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص وجود خواسته‌های فرابرجامی در متون پیشنهاد شده از سوی تیم مذاکره‌کننده کشورمان، کذب محض است زیرا این متون کاملاً مبتنی بر برجام است و هیچ نکته فرابرجامی در آن نیست.

امیرعبداللهیان اظهار کرد: هم‌اکنون در وین بر روی دو سری از متون گفتگو می‌شود؛ یک متن پیش‌نویسی حاصل ۶ دور گفتگوهاست که در ژوئن ۲۰۲۰ که به دلیل نکات اختلافی نیمه کاره ماند. در عین حال طرف‌های مقابل پذیرفته‌اند متن‌های پیشنهادی تازه ایران هم روی میز باشد تا از بحث و تلفیق همه این‌ها یک متن جمع‌بندی شده واحد به دست آید.

وزیر امور خارجه کشورمان خاطرنشان کرد: در پایان سخنانم نیز ابراز امیدواری کردم که طرف‌های مقابل با حُسن‌نیت و با نگاه به حل مسئله به تلاش‌های خود ادامه دهند و تأکید کردم که ما خوشبین هستیم در شرایطی که طرف مقابل واقع‌بینانه عمل کند، بتوانیم به پیشرفت در این دور از مذاکرات نائل آییم.