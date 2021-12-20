نمایش مستند زندگی اکبر ثبوت از شبکه چهار سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، مستند «جهانی است بنشسته در گوشه ایی» روایت زندگی اکبر ثبوت، استاد حکمت و عرفان اسلامی از سری مستندهای حکایت دل امروز دوشنبه ۲۹ آذر از شبکه چهار سیما پخش می شود.

مستند «جهانی است بنشسته در گوشه ایی» به زندگی اکبر ثبوت، استاد حکمت و عرفان اسلامی، پژوهشگر و نویسنده، حقوق دان و نسخه شناس، اختصاص دارد.

اکبر ثبوت متولد ۱۳۲۴ خورشیدی در تهران، استاد دانشگاه و پژوهشگر تاریخ و فلسفه اسلامی است. وی همچنین یکی از پژوهشگران برجسته حوزه دین، تاریخ معاصر، ادبیات، فلسفه و عرفان است که سال‌ها از محضر بزرگان حوزه و دانشگاه چون علامه شیخ آقابزرگ تهرانی و علامه شعرانی بهره برده و پژوهش‌های ارزشمند بسیاری را در زمینه‌های جنبش‌های اجتماعی و فکری گذشته، پیوندهای فرهنگی ایران و شبه قاره، حافظ‌شناسی، صدراشناسی، تاریخ موسیقی، دفاع از معتقدات و فرهنگ شیعه، بررسی احوال و آثار عرفایی چون حسن بصری و حارث محاسبی و روزبهان بقلی، شرح حال و بررسی آثار و آرای استادانش (علامه شعرانی، محمدتقی آملی، مهدی الهی قمشه‌ای، محمود شهابی، مرتضی مطهری و…) مسائل حقوقی و سیاسی و اجتماعی به سرانجام رسانده است.

برخی از تالیفات او عبارتند از فیلسوف شیرازی در هند، همراه با تحول اجتهاد، ترجمه فارسی دو جلد از الغدیر، مدارس اسلامی هند و جایگاه فرهنگ ایران در آن، بیست و سه گفتار، شرح شهید اول بر تهذیب الاصول علامه حلی، حسن بصری، گنجینه دار علم و عرفان، پیام فیلسوف، آزادی و استبداد از نگاه آخوند خراسانی، آخوند خراسانی و شاگردانش، حسن بصری افسانه یا واقعیت (متن مناظرات شفاهی و مکتوب استاد ثبوت و دکتر نصرالله حکمت) و آخوند خراسانی و حکومت اسلامی (متن مناظرات شفاهی و مکتوب استاد ثبوت و آقای حمید پارسانیا).

مجموعه مستند «حکایت دل» کاری از گروه فرهنگ و اندیشه شبکه چهار سیماست که هر دوشنبه ساعت ۲۱ به یک استاد عالیقدر عرصه ادب و فرهنگ و هنر اختصاص دارد.

قسمت اول فیلم مستند «جهانی است بنشسته در گوشه ایی» دوشنبه ۲۹ آذر ساعت ۲۱ پخش می شود و باز پخش آن سه شنبه ساعت ۱۴ و جمعه حوالی ساعت ۱۲ ظهر است.

مجموعه مستند «حکایت دل» به کارگردانی بیژن شکرریز وتهیه کنندگی علیرضا حسینی با مشورت علمی شهین اعوانی از شبکه چهار سیما پخش می شود.