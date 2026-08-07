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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

موسوی: اطلاع‌رسانی به‌موقع راه شایعه را می‌بندد

موسوی: اطلاع‌رسانی به‌موقع راه شایعه را می‌بندد

بهارستان- امام جمعه گلستان گفت: اطلاع‌رسانی به‌موقع و پاسخ روشن مسئولان، مانع شکل‌گیری شایعات در جامعه می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گلستان، با تبریک روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه را در آگاهی‌بخشی و پیگیری مطالبات مردم مهم و اثرگذار دانست.

وی اظهار کرد: خبرنگار تنها تولیدکننده خبر نیست، بلکه امانت‌دار حقیقت و حقوق مردم است و یک خبر صحیح و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد.

امام جمعه گلستان با تأکید بر اینکه یک خبر نادرست می‌تواند جامعه را ملتهب کند، افزود: انتظار می‌رود مسئولان خبرنگاران را فرصت بدانند، نه تهدید؛ چرا که اطلاع‌رسانی به‌موقع و پاسخ شفاف، راه شایعه‌سازی را می‌بندد.

موسوی همچنین از خبرنگاران خواست ضمن نقد منصفانه، خدمات واقعی مسئولان را نیز به‌درستی منعکس کنند و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در جامعه تأکید کرد.

کد مطلب 6910372

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