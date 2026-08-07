به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید سجاد موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه گلستان، با تبریک روز خبرنگار، نقش اصحاب رسانه را در آگاهی‌بخشی و پیگیری مطالبات مردم مهم و اثرگذار دانست.

وی اظهار کرد: خبرنگار تنها تولیدکننده خبر نیست، بلکه امانت‌دار حقیقت و حقوق مردم است و یک خبر صحیح و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات جامعه باشد.

امام جمعه گلستان با تأکید بر اینکه یک خبر نادرست می‌تواند جامعه را ملتهب کند، افزود: انتظار می‌رود مسئولان خبرنگاران را فرصت بدانند، نه تهدید؛ چرا که اطلاع‌رسانی به‌موقع و پاسخ شفاف، راه شایعه‌سازی را می‌بندد.

موسوی همچنین از خبرنگاران خواست ضمن نقد منصفانه، خدمات واقعی مسئولان را نیز به‌درستی منعکس کنند و بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی در جامعه تأکید کرد.