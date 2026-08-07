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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

رایزنی تلفنی پوتین و رئیس امارات

رایزنی تلفنی پوتین و رئیس امارات

رئیس جمهور روسیه و رئیس امارات در گفتگوی تلفنی درباره اوضاع منطقه خلیج فارس و اوکراین رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، کرملین امروز جمعه از تماس تلفنی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و محمد بن زاید رئیس امارات خبر داد.

دو طرف در این تماس تلفنی درباره اوضاع منطقه خلیج فارس و اوکراین گفتگو کردند.

پوتین و بن زاید بر اهمیت دستیابی سریع به توافقاتی برای عادی‌سازی اوضاع همراه با در نظر گرفتن منافع مشروع کشورهای منطقه تاکید کردند.

رئیس جمهور روسیه از نقش امارات در ساماندهی فرآیند تبادل اسرای جنگی و بازداشت شدگان میان روسیه و اوکراین قدردانی کرد.

بنا بر اعلام کرملین دو طرف همچنین درباره اوکراین تبادل نظر کردند و پوتین رئیس امارات را از وضعیت عملیات نظامی ویژه مطلع ساخت.

در این تماس تلفنی به طور ویژه به تشدید حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی پرداخته شد.

کرملین با اشاره به اهتمام متقابل به تداوم توسعه همکاری چند جانبه روسیه و امارات، افزود که این گفتگو، دوستانه و سازنده بوده است.

کد مطلب 6910389

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