پوراندخت: دشمن با جنگ فرهنگی به دنبال تضعیف بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید پوراندخت، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زابل با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن، اظهار کرد: امروز دشمنان دو راهبرد اصلی را دنبال می‌کنند؛ نخست ایجاد اختلاف میان مردم، مسئولان و مجموعه‌های حاکمیتی و دوم ترویج جریان‌های فکری و فرهنگی انحرافی برای تغییر باورها و سبک زندگی جامعه.

امام جمعه زابل، با گرامیداشت روز بزرگداشت شهدای مدافع حرم و تسلیت پیشاپیش سالروز رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع)، گفت: شهدای مدافع حرم با ایثار و فداکاری از حریم اهل‌بیت(ع) دفاع کردند و ما مدیون مجاهدت‌های آنان هستیم.

وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن افزود: ایجاد اختلاف همواره یکی از ابزارهای اصلی سلطه‌گران بوده است؛ همان‌گونه که در تجربه تاریخی اندلس نیز تفرقه و فساد اخلاقی زمینه سقوط یک تمدن را فراهم کرد. امروز نیز دشمن تلاش می‌کند با ایجاد شکاف اجتماعی و تحریک اختلافات، به اهداف خود دست یابد.

تهاجم فرهنگی و هدف قرار دادن هویت زن

حجت‌الاسلام پوراندخت با اشاره به گسترش برخی جریان‌های فرهنگی در جهان، اظهار کرد: دشمن با شعارهای فریبنده تلاش می‌کند هویت زن را دستخوش تغییر کند و جایگاه واقعی او را نادیده بگیرد.

وی افزود: در نگاه اسلامی، زن دارای کرامت و جایگاهی والا است و نقش محوری در تربیت، رشد و تعالی جامعه دارد؛ اما برخی جریان‌ها با ارائه تعریفی نادرست از آزادی، تلاش می‌کنند زن را از هویت انسانی و جایگاه حقیقی خود دور کنند.

امام جمعه زابل تصریح کرد: نتیجه چنین نگاه‌هایی، تضعیف بنیان خانواده، تغییر نقش‌های طبیعی زن و مرد و آسیب به ساختار اجتماعی است. مسئله حجاب نیز تنها موضوعی فردی نیست، بلکه ابعادی اجتماعی و فرهنگی دارد و دشمنان تمرکز ویژه‌ای بر تضعیف این ارزش دینی دارند.

وی همچنین با اشاره به عوامل مؤثر در آسیب‌های اجتماعی گفت: کمبود محبت در خانواده، بی‌توجهی به نیازهای عاطفی فرزندان، استفاده نادرست از فضای مجازی، تبعیض میان فرزندان، مشکلات اقتصادی و اختلافات خانوادگی از جمله عواملی هستند که باید برای کاهش آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

امام جمعه زابل در پایان تأکید کرد: مقابله با هجمه‌های فرهنگی و اجتماعی دشمن نیازمند تقویت ایمان، حفظ وحدت، پایبندی به ارزش‌های اسلامی و همکاری خانواده‌ها، مسئولان، نهادهای فرهنگی و معتمدان جامعه است.