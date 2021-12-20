مهار آتش سوزی در جنگل های سیاهکل/ ۲ تیم امدادی مشارکت داشتند

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر گیلان در مهار آتش سوزی عرصه‌های جنگلی شهرستان سیاهکل، گفت: امدادگران هلال احمر در کنار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آتش نشانان و سپاه و بسیج، اقدام به اطفای آتش در منطقه اشکراب محور سیاهکل به تازه آباد کردند.

غلامی به وقوع آتش سوزی در منطقه اشکراب سیاهکل اشاره کرد و افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه دو تیم امدادی به همراه آمبولانس و همچنین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، آتش نشانی، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان اظهار کرد: این آتش سوزی با مشارکت و پشتیبانی جمعیت هلال احمر عصر یکشنبه مهار شد.

غلامی افزود: مردم برای گزارش حوادث می‌توانند به صورت شبانه روزی با تلفن ۱۱۲ ندای امداد هلال احمر تماس بگیرند.