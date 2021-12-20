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۲۹ آذر ۱۴۰۰، ۸:۲۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

مهار آتش سوزی در جنگل های سیاهکل/ ۲ تیم امدادی مشارکت داشتند

مهار آتش سوزی در جنگل های سیاهکل/ ۲ تیم امدادی مشارکت داشتند

رشت- مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان با اشاره به مهار آتش سوزی در جنگل های منطقه اشکراب شهرستان سیاهکل، گفت: دو تیم امدادی در کنار سایر نهادها در مهار آتش مشارکت داشت.

سیاوش غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر گیلان در مهار آتش سوزی عرصه‌های جنگلی شهرستان سیاهکل، گفت: امدادگران هلال احمر در کنار نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی و آتش نشانان و سپاه و بسیج، اقدام به اطفای آتش در منطقه اشکراب محور سیاهکل به تازه آباد کردند.

غلامی به وقوع آتش سوزی در منطقه اشکراب سیاهکل اشاره کرد و افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه دو تیم امدادی به همراه آمبولانس و همچنین یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری، آتش نشانی، بسیج، سپاه، نیروی انتظامی به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گیلان اظهار کرد: این آتش سوزی با مشارکت و پشتیبانی جمعیت هلال احمر عصر یکشنبه مهار شد.

غلامی افزود: مردم برای گزارش حوادث می‌توانند به صورت شبانه روزی با تلفن ۱۱۲ ندای امداد هلال احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 5379671

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