چیستی وحدت حوزه و دانشگاه هنوز به درستی درک نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، همایش گرامیداشت وحدت حوزه و دانشگاه، صبح امروز با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمد شریفانی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی و حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه در سالن اجتماعات کتابخانه مرحوم دکتر حبیبی برگزار شد.

طهرانچی در ابتدای این همایش با تسلیت ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، گفت: اهل بیت(ع)، مصلحان عالم هستند و دلیل بی‌صبری و گریه‌های بیشمار حضرت زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، شناخت ایشان از تاریخ و درک ایشان از انحراف دین بود.

ماجرای سقیفه، قصه محرومیت حضرت علی (ع) از خلافت نبود و حضرت زهرا (س)، برای دفاع از انسان‌ها و تاریخ برخاست، چرا که این موضوع از دست دادن جوهر هدایت بود. سال‌ها بعد، این اتفاق در کربلا نیز تکرار شد و حضرت زینب (س) به دفاع از امام حسین(ع) نقش‌آفرینی کرد؛ همانطور که در زیارت اربعین می‌خوانیم امام حسین (ع) خون داد تا مردم از جهالت نجات پیدا کنند.

وی با اشاره به اینکه موضوع وحدت حوزه و دانشگاه دارای ابعاد چیستی، چرایی و چگونگی است، تصریح کرد: هنوز بعد از ۴۲ سال، چیستی وحدت حوزه و دانشگاه به درستی درک نشده و هرچه در این باره مطرح می‌شود، برداشت‌های متفاوت از این مقوله است. واقعیت این است که اگر «چیستی» را به درستی درک نکنیم، چرایی را نمی‌فهمیم و در «چگونگی» به انحراف می‌رویم. شاید تکرار این جلسات برای بررسی موضوع «چگونگی» وحدت حوزه و دانشگاه باشد، اما «چیستی» همچنان جای بحث دارد و باید جلسات بیشتری به آن اختصاص داد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: نیم قرن پس از مطرح شدن نظریه وحدت حوزه و دانشگاه توسط امام خمینی (ره)، مبحث « The Conflict Between Religion And Science» در غرب مطرح شد و درمقابل تعارض علم و دین، یک نظریه چهاروجهی شامل وحدت، استقلال، گفت‌وگو و تعارض ارائه شد که این موضوع نشان از اهمیت وحدت علم و دین دارد. با توجه به اهمیت این موضوع، کسی نباید در آموزش عالی زمامدار مسئولیت شود، مگر آنکه در «چیستی» نظریه وحدت حوزه و دانشگاه اشراف لازم را داشته باشد.

طهرانچی اظهار داشت: پیش از ایجاد مدارس نظامیه در قرن پنجم، علوم طبیعی، الهیات و علوم عقلی باهم تدریس می‌شد، اما پس از آن، علوم عقلی و طبیعی از مدارس خارج شد و علوم نقلی و خانقاه به عنوان مکاتب اشراقی توسعه پیدا کرد که ماحصل آن افرادی همچون ابوسعید ابوالخیر در قرن پنجم و حافظ شیرازی در قرن هشتم بود، اما با این روند، وحدتی که در این علوم شکل گرفته بود، از بین رفت و نزول تمدن اسلامی آغاز شد.

وی با بیان اینکه آنچه در کلان به عنوان علم غرب وارد دانشگاه شد، نمی‌تواند با علم دین پیوند بخورد، تصریح کرد: برخلاف نظر برخی علمای تاریخ علم که معتقدند دوره اسلامی فقط علم یونان را گرفت و همان را تحویل داد، در واقع پس از اسلام، مکتب علمی شکل گرفت و پایه‌های علم که از یونان آمده بود، در اسلام قوام یافت، اما در علم غرب، ربوبیت خدا حذف شده و این علم تنها به خالقیت پرداخته است، در حالی که آنچه نظام‌ساز است، ربوبیت خداوند متعال است.

طهرانچی خاطرنشان کرد: اگر «چیستی» وحدت حوزه و دانشگاه و علم و دین را درمقابل تعارض این دو بدانیم، «چرایی» این وحدت منجر به تمدن نوین اسلامی خواهد شد و «چگونگی» و اداره دانشگاه معطوف به آن خواهد شد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه آنچه در دانشگاه‌های ما وجود دارد، استقلال علم و دین است، به طوری که کلاس‌های معارف و علوم طبیعی هرکدام به کارکرد خود می‌پردازند، گفت: باید فهم حداکثری از وحدت حوزه و دانشگاه و علم و دین داشته باشیم، نه استقلال و نه گفت و گو موضوع ما نیست بلکه به دنبال وحدت هستیم تا چگونگی ها دگرگون شود.

طهرانچی در پایان از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی خواست تا در ادامه جلسات اندیشه تمدن‌ساز، به تبیین و بررسی مباحث مقام معظم رهبری درباره وحدت حوزه و دانشگاه بپردازند.