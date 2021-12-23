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۲ دی ۱۴۰۰، ۱۱:۳۸

مدیر کل راه و شهرسازی استان قم خبر داد؛

آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان قم از ۴۷ هزار نفر گذشت

آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان قم از ۴۷ هزار نفر گذشت

قم- مدیر کل راه و شهرسازی قم گفت: طبق تازه‌ترین آمار ارائه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان قم بیش از ۴۷ هزار متقاضی در استان قم در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صبوری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ۴۷۶۰۰ متقاضی در استان قم در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.

وی افزود: تا کنون در شهر قم ۴۶۹۵۴، در شهر کهک ۴۵۰، در شهر دستجرد ۱۴۳ و در شهر سلفچگان ۵۳ تن در سامانه نهضت ملی نام نویسی کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم تصریح کرد: ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در استان قم بلافاصله بعد از تأمین زمین و موافقت شورایعالی شهرسازی و معماری کشور با الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری مجاور پردیسان به شهر قم آغاز شد.

صبوری درباره شروط تأیید متقاضی در طرح مسکن نهضت ملی گفت: متقاضیان با داشتن چهار شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در پایان عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و در صورت احراز این شرایط، تأیید اولیه خواهند شد.

وی ادامه داد: بر پایه قانون، دختران مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن و زنان سرپرست خانوار می‌توانند در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کنند. همچنین بر اساس مصوبه تازه شورایعالی مسکن، مردان مجرد بالای ۴۵ سال سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن را دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: به زودی نتیجه اولیه نام نویسی متقاضیان اعلام می‌شود و در سامانه نهضت ملی مسکن (ثمن) قابل مشاهده خواهد بود.

صبوری همچنین در پایان اضافه کرد: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن از هشتم آذرماه آغاز شده و تا ۱۵ دی ادامه دارد.

کد مطلب 5382354

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