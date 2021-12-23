آمار متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در استان قم از ۴۷ هزار نفر گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صبوری پیش از ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران گفت: تاکنون ۴۷۶۰۰ متقاضی در استان قم در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کردند.

وی افزود: تا کنون در شهر قم ۴۶۹۵۴، در شهر کهک ۴۵۰، در شهر دستجرد ۱۴۳ و در شهر سلفچگان ۵۳ تن در سامانه نهضت ملی نام نویسی کرده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم تصریح کرد: ثبت‌نام نهضت ملی مسکن در استان قم بلافاصله بعد از تأمین زمین و موافقت شورایعالی شهرسازی و معماری کشور با الحاق اراضی ۵۶۰ هکتاری مجاور پردیسان به شهر قم آغاز شد.

صبوری درباره شروط تأیید متقاضی در طرح مسکن نهضت ملی گفت: متقاضیان با داشتن چهار شرط تأهل و سرپرست خانوار بودن، حداقل سابقه ۵ سال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت خصوصی و در پایان عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقلاب در حوزه مسکن، می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند و در صورت احراز این شرایط، تأیید اولیه خواهند شد.

وی ادامه داد: بر پایه قانون، دختران مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلولان جسمی و حرکتی با ۲۰ سال سن و زنان سرپرست خانوار می‌توانند در طرح نهضت ملی مسکن نام نویسی کنند. همچنین بر اساس مصوبه تازه شورایعالی مسکن، مردان مجرد بالای ۴۵ سال سن و بیماران خاص با تاییدیه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امکان ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن را دارند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: به زودی نتیجه اولیه نام نویسی متقاضیان اعلام می‌شود و در سامانه نهضت ملی مسکن (ثمن) قابل مشاهده خواهد بود.

صبوری همچنین در پایان اضافه کرد: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن از هشتم آذرماه آغاز شده و تا ۱۵ دی ادامه دارد.