«فؤاد حسین» با رئیسی دیدار و گفتگو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق عصر امروز (پنجشنبه) با حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور کشورمان دیدار کرد.
گفتنی است پیش از این وزیر امور خارجه عراق با حسین امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرده است.
وزیر امور خارجه عراق در ادامه سفر خود به تهران با رئیسجمهور کشورمان دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق عصر امروز (پنجشنبه) با حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور کشورمان دیدار کرد.
گفتنی است پیش از این وزیر امور خارجه عراق با حسین امیرعبداللهیان دیدار و گفتگو کرده است.
نظر شما