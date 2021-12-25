۱۳ درصد جمعیت بالای ۱۸ سال مازندران دوز سوم واکسن را تزریق کردند

قاسم اویس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تزریق چهار میلیون و ۵۸۰ هزار و ۳۵۳ دوز واکسن کرونا در استان اظهار داشت: دو میلیون و ۸۳۰ هزار و ۶۷۹ دوز اول و ۷۳ درصد جمعیت کل استان نیز دوز دوم را تزریق کردند.

وی با بیان اینکه ۹۶.۲ درصد جمعیت بالای ۱۲ سال به تعداد دو میلیون و ۲۴۲ هزار دوز واکسن تزریق کردند، گفت: ۵۲.۸ درصد ۳۱ هزار و ۳۵۷ نفر کادر درمان دوز بوستر دریافت کردند.

وی میزان تزریق دوز سوم واکسن به جمعیت بالای ۱۸ درصد را ۱۳.۳ درصد ذکر کرد وگفت: ۲۹۶ هزار و ۲۴۰ نفر از مجموع بیش از دو میلیون و ۲۲۸ نفر جمعیت این رده سنی دوز سوم را تزریق کردند.

اویس درباره تزریق واکسن دانش آموزی گفت: ۹۸.۷ درصد به تعداد ۲۰۹ هزار و ۴۷۴ نفر دوز اول و ۸۷.۳ درصد دوز دوم را دریافت کردند.

سرپرست معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران یادآور شد: در مجموع ۹۵ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال، ۹۶ درصد بالای ۵۰ سال، ۹۳ درصد جمعیت ۴۰ تا ۵۰ سال و ۸۹ درصد جمعیت ۳۰ الی ۴۰ سال و ۸۷ درصد جمعیت ۲۰ الی ۳۰ سال دوز واکسن را دریافت کردند.