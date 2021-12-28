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۷ دی ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵

از سوی هیئت رئیسه؛

سوال از وزرای بهداشت و صمت اعلام وصول شد

سوال از وزرای بهداشت و صمت اعلام وصول شد

هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی سوال ملی دو نماینده از وزرای بهداشت و صمت را اعلام وصول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رشیدی درجلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول چند ۹ طرح و دو سوال را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح اصلاح مواد ۵۳ و ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

- طرح تأسیس شهرک صنایع دستی

- طرح استفساریه جزء ۱۳ بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

- طرح استفساریه بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور

- طرح اصلاح ماده (۱۰) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمان

- طرح استفساریه جزء (۱) بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

- طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

- طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل

- طرح تشدید مجازات مقامات و مسئولان مجرم

- سوال ملی مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو را به همراه تعدادی از نمایندگان از وزیر بهداشت و درمان در خصوص عدم پایبندی به قانون برنامه و تعهدات زمان اخذ رأی اعتماد

- سوال ملی حبیب‌الله دهمرده نماینده مردم زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم اقدام لازم در مورد معادن کشور از جمله معدن مس جانجا سیستان.

کد مطلب 5385889
زهرا علیدادی

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