اکران ویژه «آیدین» با حضور مادر بسکتبالیست فقید برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، اکران ویژه فیلم مستند «آیدین» که به منظور گرامیداشت یاد و خاطره آیدین نیکخواه بهرامی اسطوره بسکتبال ایران شامگاه دوشنبه ۶ دی ماه در موزه سینمای ایران برگزار شد.

در این اکران ویژه، دکتر فرزانه ابراهیمی فخار مادر مرحوم آیدین نیکخواه بهرامی، علیرضا هنردوست و پویا تاجیک بازیکنان اسبق تیم ملی بسکتبال، گلاره کاکاوند بازیکن اسبق تیم ملی بسکتبال بانوان، نگین رسولی بازیکن تیم ملی بسکتبال، متین جلالیان بازیکن تیم بسکتبال مهرام و برخی عوامل این فیلم مستند حضور داشتند.

فرزانه ابراهیمی فخار مادر مرحوم آیدین نیکخواه بهرامی قبل از اکران فیلم مستند، با تشکر از عوامل فیلم مستند «آیدین» که یاد او را زنده نگاه داشتند، گفت: همیشه درباره آیدین و نبود او صحبت کردن برایم سخت است. درست است سال‌ها گذشته است اما برای من انگار همان روز است. نمی‌خواهم کسی را ناراحت کنم اما این درد هیچ وقت برای من کهنه نمی‌شود، دردی که پذیرشش برای هیچ مادری آسان نیست.

وی بیان کرد: ساخت فیلمی از آیدین، همیشه آرزویم بود که به تحقق پیوست. همین که هر روز با واکنش‌های مردمی برای فیلم زندگی آیدین مواجه بودم، برایم قوت قلب و دلگرمی است و خوشحالم که چنین فیلمی اکران می‌شود و از همه مردم و دوستداران آیدین عزیزم تشکر می‌کنم.

صمد نیکخواه بهرامی برادر زنده‌یاد آیدین نیز در این مراسم، به صورت ارتباط تصویری حاضر شد و ضمن خوشامد به حضار، یاد آیدین نیکخواه بهرامی را گرامی داشت.

پویا تاجیک نیز در پیامی برای سالروز درگذشت آیدین نیکخواه بهرامی گفت: «چند روز پیش فرصت کردم بازی‌های تیم ملی نوجوانان را ببینم؛ بازیکنی در تیم بود که من را بسیار یاد آیدین انداخت و فکر کردم خدا خواسته ناراحتی ما را از دست دادن آیدین بعد از ۱۵ سال، کم کند و می‌خواهد آیدین دیگری را برای ما بفرستد. پانزده سال گذشته، رفیق جایت خالی‌ست.»

فیلم مستند «آیدین» به کارگردانی اشکان مهریار و تهیه‌کنندگی مهدی برجیان که روایتی از زندگی آیدین نیکخواه بهرامی بازیکن فقید بسکتبال ایران با صدای پرویز پرستویی است، اکران خود را از دوم شهریور ماه در سینماهای «هنر و تجربه» آغاز کرد.

آیدین نیکخواه بهرامی پس از قهرمانی تیم ملی در جام ملت‌های آسیا در سال ۲۰۰۷ میلادی و کسب سهمیه المپیک، در حالی که تنها چند ماه به حضورش به همراه تیم ملی در المپیک پکن باقی مانده بود، روز ۷ دی ماه سال ۱۳۸۶ در جاده چالوس در یک سانحه رانندگی دارفانی را وداع گفت.