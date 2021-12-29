به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تلفونیکا میگوید با اتحادیههای کارگری به توافق رسیده تا حدود ۱۵ درصد از نیروی کار خود را اخراج کند.
این افراد همگی در داخل اسپانیا مشغول به کار هستند و اخراج آنها موجب صرفه جویی ۲۳۰ میلیون یورویی در بودجه شرکت تلفونیکا میشود.
این شرکت قصد دارد امسال تا ۱.۵ میلیارد یورو معادل ۱.۷ میلیارد یورو در هزینههای خود صرفه جویی کند و کاستن از نیروی کار یکی از روشهایی است که در پیش گرفته است.
تلفونیکا میگوید تأثیر این کاهش نیروی کار بر روی درآمد و مخارج آن از سه ماهه اول سال ۲۰۲۲ مشخص خواهد شد. تلفونیکا سومین اپراتور مخابراتی مهم اروپا است که پس از وودافون انگلیس در ماه سپتامبر و اورنج فرانسه در ماه می، از اخراج کارکنان خود در اسپانیا در سال ۲۰۲۱ خبر داد.
تلفونیکا مانند رقبای اروپایی خود، با رقابت بی امان در بازار داخلی با رقبای ارائه دهنده خدمات ارزان قیمت در زمانی دست و پنجه نرم میکند که نیاز به تأمین مالی برای راه اندازی شبکههای موبایل نسل بعدی دارد.
از زمانی که خوزه ماریا آلوارز پالته در سال ۲۰۱۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره تلفونیکا انتخاب شد، این شرکت به شدت بدهکار هزینههای خود را به میزان زیادی کاهش داده است. حدود ۶۳۰۰ کارگر بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ این شرکت را ترک کردند، در حالی که ۲۶۰۰ کارگر دیگر در طرح تعدیل نیرو در سال ۲۰۱۹ کنار گذاشته شدند.
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