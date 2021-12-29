فرهنگ شهید سلیمانی سرلوحه کارها در کشور قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی اوصانلو پیش از ظهر چهارشنبه در همایش بزرگداشت سردار سلیمانی در ارومیه با اشاره به جایگاه والای شهید سلیمانی افزود: ما در هر کاری می‌توانیم فرهنگ شهید سلیمانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم زیرا این شهید والامقام یک فرهنگ بود و این فرهنگ باید در جای جای کشور ما جاری و ساری باشد.

تواضع و فروتنی از ویژگی‌های بارز سردار سلیمانی بود

وی افزود: ۹ دی، روز بصیرت و یوم الله است که مردم به صورت خودجوش و به لطف خداوند متعال به صحنه آمدند و مشت محکمی بر دهان یاوه گویان زدند.

سرداراوصانلو اظهار داشت: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مقابله با ایران اسلامی مدت‌ها نقشه کشیده بودند که با حضور پرشور مردم، همه آنها نقش برآب شد.

وی ادامه داد: مردم ایران اسلامی همیشه در صحنه‌های حساس پای کار بوده اند و در ۹ دی بار دبگر اتحاد خود را به رخ جهانیان کشیدند.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) افزود: باید ما نیز همانند شهید سلیمانی، میدانی و عملیاتی در خدمت مردم باشیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز در این مراسم گفت: باید با روحیه جهادی همچون شهید سلیمانی خدمت صادقانه و بدون منت داشته و ادامه دهنده راه شهید سلیمانی باشیم.

ناصر عتباتی افزود: بدون شک حاج قاسم نماد مقاومت جهان اسلام و ایثار، فداکاری و اقتدار کشورهای اسلامی است که باید یاد و خاطره ایشان گرامی داشته شود.

مدیحه سرایی در وصف شهادت سردار سلیمانی و اهتزاز پرچم شهادت حضرت فاطمه (س) در محوطه دادگستری از دیگر برنامه‌های این مراسم بود.