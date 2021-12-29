به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای پروژه، بنا به دعوت یک مرکز فرهنگی و هنری در ازمیر، علی رهبری آهنگساز و رهبر ارکستر بین‌المللی ایرانی برای دومین بار در دوران پاندمی در روز جمعه ۱۷ دی با نوازنده کلارینت مشهور آلمانی داوید اورلوسکی و ارکستر سمفونیک دولتی ازمیر روی صحنه خواهد رفت.

داوید اورلوسکی نوازند و آهنگساز برجسته آلمانی که سه بار در سالهای ۲۰۰۸، ۲۰۰۱۱، ۲۰۰۱۵ با جایزه مخصوص Echo Klassik اکو کلاسیک آلمان مورد قدردانی قرار گرفته تحصیلات خود را در آلمان و آمریکا فرا گرفته و در سن ۱۶ سالگی تریوی اورلوسگی را تشکیل داده که توسط شرکت انتشارات سونی در جهان شهرت خاصی پیدا کرده است.

علی رهبری رهبر و مدیر هنری سابق ارکسترهای سمفونیک شهرهای بروکسل، پراگ، مالاگا، زاگرب و تهران بعد از دریافت مدال طلای مسابقات جهانی رهبری ارکستر در فرانسه تا کنون به بیش از ۱۲۰ ارکستر جهان دعوت شده و در ترکیه نیز بیش از ۲۵ سال با ارکستر های سمفونیک دولتی استانبول، آنکارا، آنتالیا، و ازمیر همکاری داشته است.

در این کنسرت آثاری از موتسارت و کورساکوف اجرا خواهد شد.