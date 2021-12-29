از اعتراف میلیاردی یک سارق تا انهدام باند خانوادگی توزیع شیشه

به گزارش خبرنگار مهر، شهر ۱۵ میلیون نفری تهران بستر حوادث و جرایم مختلفی است. هر روز تماس‌های زیادی با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ تهران گرفته می‌شود که بسیاری از آنها عملیاتی شده و منجر به دستگیری مجرم یا مجرمانی می‌شود.

از این پس در این بسته خبری به گوشه‌ای از مأموریت‌ها، حوادث و جرایم می‌پردازیم.

اعترافات میلیاردی یک سارق منزل

سردار علیرضا لطفی رئیس پلیس آگاهی پایتخت در توضیح خبر بیان داشت: با وقوع چندین فقره سرقت منزل در محدوده مرکز تهران، در پالایش اطلاعات به دست آمده مشخص شد راننده و سرنشینان یک دستگاه خودروی سواری پژو سفید رنگ یا تیبا سرقت‌ها را انجام داده اند. در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی به دست آمد پلاک خودروها جعلی بوده و بدین ترتیب امکان شناسایی مالک خودروها مقدور نیست.

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: گشت زنی‌های هدفمند با همکاری مأموران کلانتری آغاز تا اینکه تیمی از مأموران کلانتری ۱۳۷ نصر به راننده یک دستگاه خودروی پژو پارس سفید رنگ مشکوک و دستور توقف می‌دهند. متهم در یک تعقیب و گریز طولانی، پس از شلیک چند تیر هوایی دستگیر و برای ادامه تحقیقات پلیسی در اختیار مأموران اداره هفدهم این پلیس قرار گرفت.

وی ادامه داد: متهم تاکنون به ۱۵ فقره سرقت با همکاری ۳ همدستش اعتراف و اظهار کرد، در ساعات اولیه شب با پرسه زنی در محدوده‌های مرکزی شهر و انتخاب منازلی که فاقد ایمنی کافی بودند وارد ساختمان شده و با تخریب درب طبقات اول و دوم طلاجات، وجه نقد، ارز و اموال با ارزش را سرقت می‌کردیم سپس اموال را بین خودمان تقسیم می‌کردیم.

سردار لطفی در پایان گفت: کارشناسان ارزش اموال سرقتی را بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال برآورد کرده اند و دستگیری سایر همدستان متهم و کشف جزئیات پرونده ادامه دارد.

کشف ۱۰۰ فقره موبایل قاپی

سرهنگ جلیل موقوفه‌ای در توضیح این خبر اظهار کرد: با وقوع چند فقره موبایل قاپی در محدوده ولنجک توسط راکب و ترک نشین ۲ دستگاه موتورسیکلت، شناسایی و دستگیری متهمان در اختیار تیم‌های گشت انتظامی این کلانتری قرار گرفت. گشت زنی‌های هدفمند ادامه داشت تا اینکه روز گذشته تیم عملیات این کلانتری حین گشت زنی در محدوده ولنجک متوجه سرقت تلفن همراه شهروندی با همکاری سرنشینان ۲ دستگاه موتورسیکلت می‌شوند.

رئیس پلیس پیشگیری این استان با بیان اینکه مأموران برای دستگیری متهمان وارد عمل می‌شوند، گفت: سارقان با افزایش سرعت قصد متواری شدن از محل را داشتند که به علت عدم حفظ تعادل موتورسیکلت با زمین برخورد و واژگون می‌شود.

این مقام انتظامی با اشاره به اینکه متهمان به صورت پیاده از محل متواری می‌شوند، عنوان کرد: یکی از متهمان در این عملیات پلیسی دستگیر و در بازرسی بدنی وی تلفن همراه مال باخته کشف و متهم به جرم ارتکابی خود و همدستان متواری شده خود اعتراف کرد.

سرهنگ موقوفه‌ای به انتقال متهم به همراه ۲ دستگاه موتورسیکلت اشاره کرد و ابراز داشت: متهم در تحقیقات انجام شده به ۱۰۰ فقره موبایل قاپی با همکاری ۲ تن از همدستان خود اعتراف و به فروش گوشی‌های سرقتی به اتباع کشورهای همسایه اعتراف کرد که تاکنون ۵۲ تن از مال باختگان شناسایی و تکمیل تحقیقات پلیسی در دستور کار قرار دارد.

انهدام باند خانوادگی توزیع شیشه در جنوب پایتخت

سرهنگ عبدالوهاب حسنوند در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی ارجاع چندین فقره شکایات و گزارشات مردمی مبنی بر فعالیت مجرمانه یکی از مواد فروشان سابقه دار جنوب تهران پرونده‌ای در این رابطه تشکیل و تیمی از مأموران عملیات ویژه این پلیس رسیدگی به موضوع را به عهده گرفتند. برابر اقدامات اطلاعاتی و پلیسی بر روی سوژه‌ی مورد نظر مشخص شد متهم در پوشش یک باند خانوادگی اقدام به قاچاق و توزیع مواد افیونی و روان گردان شیشه می‌کند که چکیده تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و بدین ترتیب شمارش معکوس برای دستگیری متهم آغاز شد.

این مقام انتظامی اظهار داشت: مأموران بعد چندین ساعت رصد و کنترل و پس از اطمینان از حضور متهم در مخفیگاهش در نهایت شامگاه روز گذشته در اقدامی هوشمندانه و با رعایت اصل غافلگیری متهم و همسرش دستگیر و در بازرسی از محل ۵ کیلو شیشه کشف شد. متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و تحت بازجویی‌های فنی قرار گرفتند که در خلال بازجویی‌های پلیسی پاتوق و مخفیگاه اعضای دیگر باند در یکی از خیابان‌های اصلی شهر تهران مشخص و بدین صورت عملیات پلیسی برای دستگیری دیگر مرتبطان پرونده از سر گرفته شد.

وی تصریح کرد: ساعاتی بعد با انجام اقدامات خاص پلیسی سه عضو دیگر باند در اقدامی غافلگیرانه دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان ۲۹ کیلو تریاک کشف شد. همه متهمان پس از دستگیری به مقر پلیس منتقل و پس از انجام تحقیقات تکمیلی جهت سیر مراحل قانونی به دادسرا ارجاع شدند.

دستگیری سارق حرفه ای دلار از صرافی‌های شمال تهران

سرهنگ علی اصغر خانی اظهار داشت: در پی سرقت‌های متعدد دلار از صرافی‌های شمال تهران مراتب در دستور کار عملیات کلانتری قرار گرفته و با رصد دوربین‌های مداربسته صرافی‌ها، متهم و شیوه و شگرد سرقت شناسایی گردید. عملیات کلانتری ۱۰۱ تجریش در حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی طی اعلام مرکز پیام مبنی بر تماس یکی از صرافی‌ها با ۱۱۰ و اعلام حضور احتمالی سارق لذا به قید فوریت عملیات کلانتری در محل اعلامی حاضر و به صورت نامحسوس متهم را زیر نظر قرار داده که مشاهده شد متهم با همان شیوه سرقت به روش کف زنی با تحویل تعدادی دلار که ابتدا آن را خود شمرده و تحویل صراف می‌دهد در حین تحویل تعدادی از آن را سرقت می‌کند.

رئیس کلانتری ۱۰۱ تجریش تصریح کرد: متهم در همان حین دستگیر و به کلانتری دلالت و با توجه به مشاهده ادله و شواهد و تصاویر ضبط شده در تحقیقات فنی پلیسی به بزه انتسابی معترف شد. پرونده متهم جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

باند سارقان زورگیر میدان آزادی دستگیر شدند

سرهنگ محمد قاسم طرهانی اظهار داشت: با توجه به افزایش سرقت به عنف و زورگیری در اطراف میدان آزادی مراتب در دستور کار عملیات کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب قرار گرفت. با پایش اطلاعات به دست آمد و افزایش گشت زنی‌های انتظامی عوامل عملیات کلانتری ۲۰۹ پایانه غرب در گشت زنی انتظامی در اطراف میدان آزادی ۲ مرد را در حال زورگیری از شهروندی مشاهده و بلافاصله وارد عمل می‌شوند و سارقان را که با استفاده از سلاح سرد به سمت مأموران حمله ور شده بودند، خلع سلاح و هر ۲ متهم را دستگیر می‌کنند.

جانشین پلیس پیشگیری تهران صریح کرد: با انتقال متهمان به کلانتری در شاخه دیگری از تحقیقات پلیسی به دست آمد که متهمان سابق بر این در پوشش راننده با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری از شهروندی زورگیری کرده اند. تحقیقات پلیسی برای کشف سایر جرایم احتمالی کماکان ادامه دارد.