فعالان اقتصادی شهرستان دشتی تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار دشتی عصر چهارشنبه در همایش اقتصادی شهر خورشید و تجلیل از فعالان اقتصادی شهرستان دشتی اظهار داشت: دشمن در حوزه اقتصادی جنگ تمام عیار شروع کرده که می‌طلبد در این شرایط سخت با تلاش شبانه روزی وارد شویم.

عبدالله نادری افزود: شهرستان دشتی در حوزه دریا، کشاورزی، گردشگری، انرژی پاک و شرکت دانش بنیان از ظرفیت خوبی برخوردار است که باید از این ظرفیت‌ها استفاده شود.

وی با بیان اینکه در حوزه صنعت کارهای خوبی شروع شده است، ادامه داد: در حال حاضر ۹۵ درصد انرژی خورشیدی در شهرستان دشتی احداث شده است.

وی بر ضرورت توجه به آموزش تاکید کرد و گفت: آموزش‌های متناسب با نیازهای شهر برگزار می‌شود که زمینه اشتغال برخی افراد فراهم کرده است و انتظار داریم جوانان از این فرصت استفاده کنند.

فرماندار دشتی با تقدیر از رویکرد مجموعه شهرداری و شورای شهر نسبت به تشویق و ترغیب فعالان اقتصادی و کارآفرینان خاطر نشان کرد: شهردار و شورای اسلامی شهر خورموج کارهای زیر بنایی با نگاه جذب سرمایه گذار و ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری برنامه ریزی کنند.