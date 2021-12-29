به گزارش خبرنگار مهر، عباس محمدیان ظهر امروز چهارشنبه در آئین اختتامیه ششمین جشنواره رسانهای ابوذر خوزستان اظهار کرد: ایام شهادت حضرت فاطمه الزهرا (س) است و شهید سلیمانی ارادت خاصی به ایشان داشت و در ایام فاطمیه آخرین سخنان شهید سلیمانی نشان از پیوند دلی داشت.
وی با اشاره به اینکه صحنههای تشییع سردار در خوزستان در تاریخ ماندگار شده افزود: اگر امروز بیانات حکیمانه حضرت امام خامنه ای مدظله العالی در وصف توصیف مکتب حاج قاسم نبود شاید جریان رسانهای غرب این عظمت بزرگ انقلاب را تحریف میکرد.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور تصریح کرد: امروز اگر واژگان تحریف را بشکنیم مطمئناً تحریم را هم میشکنیم؛ امروزه ما در جنگ روایتها زندگی میکنیم و روایتها با حکمرانی خود افکار عمومی و تاریخ را روایت میکنند.
محمدیان تأکید کرد: باید روایتها را بر اساس صراحت، صداقت و صلابت بیان کنیم تا دیگران به خصوص دشمنان آن را روایت نکنند؛ بنابراین در ادبیات جنگ روایتها هر آن چیزی که در دیدهبان دوربینها و قلمها قرار دارد باید با یک معیار سنجش و شاخص بر اساس واقعیت بیان شود.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با اشاره به اینکه نباید در بازی رسانه غرب خواسته یا ناخواسته گرفتار شویم، اضافه کرد: در روایت صحیح تبیین دقیق این وقایع به عنوان جبهه رسانه مسئولیت خطیری بر عهده داریم.
وی بیان کرد: جنگ رسانهای دشمن علیه نظام شروع شده و کار خود را در تعارضات هویتی دنبال میکند و چون به هزار دلیل در جنگ سخت دیگر قدرت حمله به ایران را ندارد ولی در جنگ سخت با وجود تعارضات هویتی امید دارد تا جنگ را به جنگ درون تمدنی تبدیل کند.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور عنوان کرد: دشمن تلاش میکند که از صدور تمدن ناب اسلامی ایران را عقب براند؛ خط شکن این جنگها اصحاب رسانه هستند.
محمدیان ادامه داد: در سازمان بسیج رسانه به عنوان یک سازمان تخصصی در اقشار ۲۲ گانه بسیج بر این باور هستیم که سند تحولی جبهه رسانه و آرایش رسانهای کشور را با کمک وزارت ارشاد تبیین و یک سند راهبردی را به ظهور و بروز برسانیم.
وی با اشاره به اینکه نگرانی ما از قدرت رسانه غرب نیست بلکه از تعارضات فکری است که دشمن از اصحاب رسانه دیکته میکند که نگران این هستیم، گفت: قدرت نهفته انقلاب به برکت خون شهدا هر روز جهش پیدا میکند و توفیقات در حوزه صنعت، تکنولوژی، زیرساختی موشکی، هوایی، دریایی و زمینی به دست آمده دشمن را ترسانده است.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور گفت: هرکسی که در حوزه رسانه قلم و دوربین به دست میگیرد باید افق آموزش خود را تقویت کند زیرا در جنگ روایتها عقب هستیم چون سواد کافی را در این زمینه کسب نکردیم؛ هرکسی در حوزه رسانه اخلاق را زیرپا بگذارد مطمئناً در حوزه تعارض هویتی دچار دوگانگی شده است.
محمدیان ضمن تاکید بر اینکه باید امیدآفرینی را در جامعه تزریق کنیم، ادامه داد: در دهه تکنولوژی و عصر ارتباطات زندگی میکنیم و نمیشود قدرت رسانه را از همه فعالیتها حذف کرد بلکه باید کاری کنیم که مدیران به این باور برسند که امروز رسانه حرف اول را میزند و میتواند قدرت نمایی کند و باید رسانه فراجناحی را در نظام تربیت کرد.
وی افزود: رسانههای تراز انقلابی را باید مرجعیت کنیم چون امروزه ۸۰ میلیون شهروند خبرنگار داریم و تعامل خانه مطبوعات و بسیج رسانه باید دو بال خدمتگزار به رسانه باشد و نباید رقیب بلکه رفیق باشند تا در این تلاطم گسترش رسانه نقش آفرینی کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور تاکید کرد: همگرایی و هم افزایی باید تقویت و از اختلاف سلیقه یک اختلاف عقیده درست نکنیم؛ امروز در دولت جهادی و انقلابی وزارت فرهنگ و ارشاد تحولات بنیادینی رخ میدهد؛ همچنین در این جنگ اقتصادی و تحریمها میتوانیم با روایت درست امید را به مردم القا کنیم؛ بازی با واژگان در جنگ روایتها اتفاقات را رقم میزند.
محمدیان یادآور شد: ۱۶۰ شبکه فارسی زبان علیه نظام جمهوری اسلامی راه اندازی شده که در این تعارضات به اهداف خود برسند و برای اختلاف اقوام در حال تولید برنامه هستند؛ اینترنشنال و بی بی سی و من و تو و همه شبکهها روی جمهوری اسلامی ایران کار میکنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور افزود: این شبکهها اخبار با ضریب منفی در کمترین زمان به دنیا مخابره میشود ولی اخبار مثبت را هرگز انعکاس نمیدهند؛ استقلال رسانهای و مرجعیت رسانههای محلی محدود شده است.
وی گفت: در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ هستیم و باید اصحاب رسانه از نمایندههای مجلس مطالبه کنند که امروز در جنگ رسانهها باید بودجه رسانه هم افزایش پیدا کند؛ در سند تحولی اجازه نمیدهیم که کم توجهیهای این ۴۰ سال تداوم پیدا کند.
محمدیان با تاکید بر اینکه از رسانههای مستقل، حرفهای و با مرجعیت محلی در سند خود با قدرت حمایت میشود، خبر داد: وزیر ارشاد هم قول داده که بیمه خبرنگاران حل میشود.
رئیس سازمان بسیج رسانه کشور با اشاره به اینکه استان خوزستان میتواند به قطب تربیت رسانههای تراز انقلاب کشور تبدیل شود، گفت: رسانهها باید به سمت حرفهای شدن حرکت کنند.
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