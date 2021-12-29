هادی العامری: دیدار با «مقتدی صدر» مثبت و مسئولانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، «هادی العامری» رهبر ائتلاف «فتح» عراق امروز چهارشنبه سخنانی را در خصوص نشست نجف میان سران هیئت هماهنگی شیعی با مقتدی صدر، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: دیدار با مقتدی صدر، مسئولانه و مثبت بود. این دیدار بر اساس ترجیح منافع دولت مقتدر انجام شد. موضوع تضمین های موفقیت تشکیل دولت در روزهای آینده بررسی خواهد شد.

این درحالی است که امروز چهارشنبه «عالیه نصیف» عضو ائتلاف دولت قانون عراق گفت: ادعاهای مطرح شده در خصوص علت حضور نیافتن نوری المالکی در نجف به هیچ وجه صحت ندارد. این عضو ائتلاف دولت قانون در ادامه سخنانش اظهار داشت: کسانی که اختلاف بین المالکی و صدر را مطرح می کنند، در پی ضربه زدن به وحدت اعضای هیئت هماهنگی و بیت شیعی هستند.

وی همچنین عنوان کرد: صدر از مجموعه هیئت هماهنگی برای نشست دعوت کرد و این دعوت به شخصیت هایی که امروز با او دیدار می کنند، محدود نمی شود. گفتنی است، نشست میان سران هیئت هماهنگی شیعی و «مقتدی صدر» امروز در شهر «نجف» آغاز شد. طرف های مختلف در این نشست در خصوص راهکارهای تشکیل دولت آتی عراق گفتگو می کنند.

پیش از این، «کاظم علی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق سخنانی را در خصوص تشکیل دولت آتی این کشور مطرح کرد. وی گفت: نقشه راه تشکیل دولت جدید عراق امروز در «نجف» ترسیم می‌شود.

این عضو ائتلاف دولت قانون تصریح کرد: در دیدار امروز رؤسای هیئت هماهنگی شیعی با مقتدی صدر، نقشه راه تشکیل دولت جدید عراق ترسیم خواهد شد. روز گذشته «حیدر اللامی» عضو هیئت هماهنگی شیعیان عراق به تصمیم اخیر دادگاه عالی فدرال مبنی بر تأیید نهایی نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام واکنش نشان داد.