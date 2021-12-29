مراسم تجلیل از خانواده شهدای ۱۰ دی در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه و در آستانه ۱۰ دی، سالروز شهادت شهیدان کریمی، میرزایی، شیرازی، گلعباسی و سهم الدینی در سال ۱۳۵۷ مراسم تجلیل از خانواده این شهدا و شهدای فرهنگی با حضور امام جمعه موقت ورامین، امام جمعه منطقه خیرآباد، مدیر آموزش و پرورش مقطع ابتدایی شهرستان‌های استان تهران، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان ورامین، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ورامین برگزار شد.

حجت الاسلام سید محسن محمودی امام جمعه موقت ورامین در این مراسم با اشاره به نقش بارز شهدا در تحقق اهداف انقلاب اسلامی گفت: ۱۰ دی ورامین روز تاریخی شهادت انقلابیون دشت ورامین پس از خرداد سال ۱۳۴۲ است و این روز در تاریخ این منطقه ماندگار شد.

محمودی ادامه داد: در آن روز چند نسل در کنار یکدیگر بودند و بزرگداشت این روز فریضه است و سرمایه ما است، دبیران تاریخ در مناسبت‌ها برای عزیزان دانش آموز این موارد را تبیین و شکل گیری این جریان را گوشزد کنند و دانش آموزان از رخدادهای ماندگاری مانند خرداد سال ۴۲ و ۱۰ دی سال ۵۷ باخبر باشند.

امام جمعه موقت ورامین با اشاره به اثر گذاری شهادت‌ها در طول تاریخ انقلاب اسلامی بیان داشت: بسیاری خون خود را فدا کردند تا ما در امنیت و در سایه اهل بیت (ع) زندگی کنیم، جوانان فریب الگوهای غربی نخورند ما حاج قاسم‌ها و شهیدان ده دی را در الگو گیری داریم و جریان سازی این حقیقت با مدرسه است که نقش محوری دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران به یوم الله ۹ اشاره کرد و گفت: روزهای الهی مانند ۹ دی باید گرامی داشته شود در این روز فتنه گران قصد براندازی نظام را داشتند و دشمن تمام توان خود را به کار بست تا موفق شود اما در معادله حضور مردم دچار اشتباه شد.