کوهنوردان گرفتار شده در برف و کولاک «اشترانکوه» نجات یافتند

به گزارش خبرنگار مهر، صارم رضایی در گفت و گو با رسانه‌ها گفت: حال تمامی کوهنوردان قزوینی که روز دوشنبه به قله «کول جنو» صعود کرده بودند خوب است و تمامی شش نفر گروه توسط تیم امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال احمر به سلامت وارد شهرستان ازنا شدند.

وی گفت: ظهر روز دوشنبه یک تیم شش نفره متشکل از دو نفر خانم و چهار نفر آقا از استان قزوین وارد شهرستان ازنا شده و به قصد یک صعود دو روزه به قله «کول جنو» از روستای «کمندان» به سمت پناهگاه حرکت می‌کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: این تیم شش نفره ساعت ٢٠ روز دوشنبه به پناهگاه «کول جنو» رسیده و شب را در همان پناهگاه تا صبح سپری می‌کنند و صبح روز سه شنبه اقدام به صعود می‌کنند که با توجه به حجم بالای برف و عدم انتخاب مسیر اصلی صعود شرایط سخت و دشواری پیش رو می‌بینند به طوری که در تاریکی شب به قله می‌رسند.

رضایی گفت: تیم کوهنوردی به دلایل فوق و تحلیل نیروی بدنی هر دو خانم همراه تیم مجبور می‌شوند با استفاده از تجهیزات همراه در نزدیکی قله «بیواک» (حفر حفره‌های برفی برای سر پناه) کنند و برای نجات جان اعضای گروه تقاضای امداد رسانی می‌کنند.

وی اظهار کرد: ساعت یک و ۱۶ دقیقه بامداد روز چهارشنبه طی تماس تلفنی با جمعیت هلال احمر شهرستان ازنا مبنی بر گرفتار شدن در مسیر برگشت بالای «شصت خدا» بلافاصله جمعیت هلال‌احمر دو تیم امداد و نجات کوهستان خود را فراخوان و با تجهیزات کامل به محل حادثه که شرایط جوی بسیار ناپایدار با برف و کولاک داشت اعزام کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر لرستان گفت: تیم‌های پیشرو ساعت ۹ و ۳۰ دقیقه صبح پس از هفت ساعت تلاش از راه زمینی که بسیار سخت و مشقت بار بود با تجهیزات فنی و تجربه بالا به کوهنوردان قزوینی رسیده پس از ریکاوری و یک استراحت کوتاه به سمت پایین دست اشترانکوه انتقال دادند.

رضایی در ادامه یادآور شد: با توجه به شرایط ناپایدار جوی و قابل تغییر و هر لحظه ممکن بود شرایط جوی تغییر کند یک تیم امداد و نجات کوهستان از جمعیت هلال‌احمر شهرستان الیگودرز نیز در پناهگاه «کول جنو» مستقر شده بودند تا در صورت نیاز به کمک و پشتیبانی به تیم پیشرو ملحق شوند.

وی ضمن تشکر ویژه از اعضای تیم‌های امدادی گفت خوشبختانه با کمک امدادگران پر توان و زحمت کش جمعیت هلال‌احمر شهرستان ازنا تمامی نفرات پس از ١٧ ساعت تلاش و زحمت ساعت ١٧ به سلامت وارد شهرستان ازنا شدند.