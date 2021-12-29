ارتش سوریه کاروان نظامی آمریکا را مجبور به عقب نشینی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، منابع رسمی سوری از اقدام ارتش سوریه در عقب راندن یک کاروان نظامی آمریکا در حومه جنوبی القامشلی خبر داد.

بر اساس این گزارش، یک پست ایست و بازرسی ارتش سوریه در روستای تل الذهب در حومه جنوبی القامشلی مانع حرکت کاروان نظامیان آمریکایی شده و آن را مجبور به عقب نشینی کرد.

ارتش سوریه روز سه شنبه هم مانع حرکت کاروان نیروهای آمریکایی در روستای الدرداره واقع در حومه شمالی الحسکه شده بود.

دو هفته پیش نیز یک ایست بازرسی ارتش سوریه، با کاروانی متشکل از پنج خودروی نظامی نیروهای اشغالگر امریکایی در حین عبور از روستای منسف در حومه تل تمر در شمال غربی الحسکه مقابله و مجبور به عقب نشینی کرد.

آمریکا با اشغال بخش‌هایی از شمال و شرق سوریه ۲۸ پایگاه نظامی ایجاد کرده و در حال غارت منابع سوریه است.