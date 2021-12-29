به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام محمد سبزی عصر چهارشنبه در بازدید مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و رئیس کمیسیون کشاورزی از پروژه انتقال آب سد کوچری به ساوه گفت: این پروژه بزرگترین و تنها پروژه انتقال آب در استان مرکزی است که از سال گذشته پیگیری‌های خوبی صورت گرفته است. روند لوله گذاری در این پروژه کند بود و حدود ۱۵ کیلومتر لوله گذاری شده بود اما خوشبختانه در چند ماه اخیر ۲۰ کیلومتر دیگر هم انجام شده و مابقی که حدود ۹۵ کیلومتراست ان‌شاالله با حمایت وزیر نیرو در تأمین هزینه لوله‌ها به اتمام برسد.

وی افزود: با وجود اینکه بودجه‌ای که برای پروژه پیش بینی شده جوابگو نیست در تلاش هستیم از منابع دیگر کمک بگیریم در این بازدید میدانی از نمایندگان مجلس هم دعوت کردیم که مجلس هم توجه ویژه به این پروژه داشته باشد. ان شاالله تلاش می‌کنیم این پروژه کمتر از ۲ سال آینده به بهره برداری برسد و آرزوی مردم ساوه برآورده شود.

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس تصریح کرد: در بودجه سال‌های گذشته میزان بودجه‌ای که برای این پروژه تخصیص داده می‌شد، مشخص نبود و بعضاً تخصیص داده نمی‌شد اما در بودجه امسال دولت تلاش کرده سقف و ردیف بودجه برای این پروژه مشخص شود.