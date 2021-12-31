بایدن با رئیس جمهور اوکراین گفتگو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، یک مقام کاخ سفید روز جمعه به خبرنگاران گفت، «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا قصد دارد روز یکشنبه دوم ژانویه با همتای اوکراینی خود «ولادیمیر زلنسکی» تلفنی گفتگو کند.

گفته شده بایدن در نظر دارد در این تماس تلفنی بر حمایت ایالات متحده از حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین، بحث در مورد تقویت نظامی روسیه در مرزهای اوکراین و بررسی آمادگی‌ها برای تعاملات دیپلماتیک آتی برای کمک به کاهش تنش گفتگو کند.

چند شب پیش از این در ۳۰ دسامبر، بایدن و ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرده بودند. این گفتگو ۵۰ دقیقه به طول انجامید. «یوری اوشاکوف»، دستیار رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت که کرملین از مذاکرات بین دو رهبر راضی است و آنها را سازنده می‌داند. به گفته وی، موضوع اصلی این گفتگو مذاکرات آتی در مورد تضمین‌های امنیتی بود و رهبران توافق کردند که تماس‌های تلفنی را حفظ کنند.

در ۱۰ ژانویه، ژنو میزبان مذاکرات روسیه و آمریکا در مورد تضمین‌های امنیتی خواهد بود. همچنین نشست شورای روسیه و ناتو در ۱۲ ژانویه و مذاکرات بین نمایندگان فدراسیون روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا در ۱۳ ژانویه برگزار خواهد شد.