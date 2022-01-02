به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت فرارسیدن ۱۳ دی‌ماه، سالروز شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی و روز جهانی مقاومت، ۶۸ مترمربع از فضای صحن قدس بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) با نصب ۲۳ کتیبه دیواری توسط خادمان اداره روشنایی حرم مطهر رضوی فضا آرایی شد.

همچنین هشت کتیبه دیواری در باب الرضا (ع) و باب الجواد (ع) صحن پیامبر اعظم (ص) و ۱۶ کتیبه دیواری در دو صحن غدیر و کوثر حرم رضوی نصب شده است.

تصاویری از شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، فرماندهان پر افتخار جبهه مقاومت که بامداد ۱۳ دی ۱۳۹۸ در فرودگاه بغداد توسط پهپادهای آمریکایی به شهادت رسیدند، بر روی این ۴۷ کتیبه به چشم می‌خورد.

با توجه به همزمانی سالگرد شهادت شهید سلیمانی و ایام عزاداری فاطمیه، این کتیبه‌ها به عبارت‌های «السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س)»، «ذکر یا فاطمه سربند سلیمانی‌هاست» و «ما ملت شهادتیم» مزین شده است.

نصب دیوارنگاره شهید سلیمانی در مسیر منتهی به حرم رضوی

همچنین به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی، ساختمان سازمان مرکزی این آستان و فضاهای شهری در اختیار این مجموعه نیز با طرح‌های مناسبتی این ایام فضاآرایی شده است که از آن جمله می‌توان به دیوارنگاره سردار شهید قاسم سلیمانی در مسیر منتهی به حرم مطهر رضوی اشاره کرد.

امیر خالقی در این باره گفت: دیوارنگاره شهید سلیمانی با هدف گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید قاسم سلیمانی و تقارن آن با شهادت حضرت زهرا (س) طراحی و بر روی دیوار سازمان مرکزی آستان قدس رضوی واقع در چهارراه شهدا نصب شده است.

وی افزود: این دیوارنگاره در ابعاد ۹۰ متری با ترکیب دو محتوای سلام به حضرت زهرا (س) و تمثال شهید و همچنین پرچم‌های جبهه مقاومت، به همت مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی طراحی و اجرا شده است.

مدیر ارتباطات و اطلاع‌رسانی آستان قدس رضوی به دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص اشاره و خاطرنشان کرد: علاوه بر فضاآرایی محوطه‌های داخلی و بیرونی سازمان مرکزی آستان قدس رضوی در چهارراه شهدا و فضاهای مربوط به سازمان‌های زیرمجموعه، دو تلویزیون شهری واقع در چهارراه شهدا و چهارراه خیام مشهد نیز برای پخش کلیپ تولید شده این ایام مورد استفاده قرار گرفته است.