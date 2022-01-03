  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۱۳ دی ۱۴۰۰، ۱۴:۴۹

چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه؛

کتاب «هستی‌شناسی پایداری » رونمایی می‌شود

کتاب «هستی‌شناسی پایداری » رونمایی می‌شود

مراسم رونمایی کتاب «هستی‌شناسی پایداری » نوشته مسعود آتشگران چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از کتاب «هستی‌شناسی پایداری »، نوشته مسعود آتشگران چهارشنبه ۱۵ دی‌ماه از ساعت ۱۵ لغایت ۱۷ در پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی برگزار خواهد شد.

علیرضا کمری، مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری، سجاد صفار هرندی، رئیس پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، قاسم زائری؛ رئیس پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، وحید شالچی، هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و مسعود آتشگران؛ نویسنده کتاب از مهمانان حاضر در این برنامه هستند.

نشست برخط «رونمایی از کتاب هستی‌شناسی پایداری» به همت پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی روز دوشنبه، ۱۵ دی‌ماه، ساعت ۱۵ با پخش زنده از صفحۀ اینستاگرامی RCICA_IR و HOZEHONARI_IR میزبان مخاطبان خود خواهد بود.

کد مطلب 5391267

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه