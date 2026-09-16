به گزارش خبرنگار مهر، اصغر کشوریان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه وبیناری که با حضور معاون فنی و مهندسی سازمان ملی زمین و مسکن و مسئولان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برگزار شد، اظهار داشت: تأمین آورده اولیه، یکی از چالشهای اصلی متقاضیان کمدرآمد در پروژههای نهضت ملی مسکن است که با پیگیریهای صورت گرفته، راهکارهایی برای بهرهمندی این اقشار از تسهیلات قرضالحسنه تدوین شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با تأکید بر اولویتبندی دهکهای درآمدی پایین جامعه در سیاستهای کلان مسکن، تصریح کرد: در این نشست، ساز وکارهای اختصاص تسهیلات قرضالحسنه به دهکهای ۱ تا ۴ مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بار مالی ناشی از تأمین آورده برای این خانوارها کاهش یابد.
وی افزود: این تسهیلات که با رویکرد حمایتی و در جهت کمک به دهکهای آسیبپذیر طراحی شده است، میتواند ضمن رفع دغدغههای مالی متقاضیان، روند اجرای پروژههای مسکن ملی در سطح استان بوشهر را نیز شتاب بخشد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر با اشاره به هماهنگی ایجاد شده میان دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: این نشست بهصورت برخط در سالن جلسات اداره کل و با حضور معاون مسکن و ساختمان، مشاور مدیرکل، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن و کارشناسان حوزه مسکن برگزار شد تا هماهنگیهای لازم برای ابلاغ و اجرای این دستورالعمل در استان فراهم شود.
تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن
مدیرکل راه و شهرسازی استان، در تشریح جزئیات نحوه پرداخت تسهیلات مسکن اظهار داشت: با هدف شفافسازی و تسریع در روند تکمیل پروژههای نهضت ملی مسکن، برنامهریزی دقیقی برای اعطای تسهیلات تدوین شده است.
وی افزود: بر اساس بخشنامههای ابلاغی، اولویت در پرداخت و تخصیص تسهیلات، بر مبنای تناسب با آورده نقدی متقاضیان تعیین شده است. در همین راستا، سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان متولی اصلی، فرآیند تأمین و اعطای این منابع مالی را راهبری خواهد کرد تا عدالت در توزیع منابع رعایت شده و پروژهها با سرعت بیشتری به پیشرفت فیزیکی مطلوب دست یابند.
کشوریان در پایان تأکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با تمام توان و در چارچوب قانون، از هر ظرفیتی برای خانهدار شدن اقشار کمدرآمد استفاده خواهد کرد و امیدواریم با تحقق این تسهیلات، بخش عمدهای از مشکلات متقاضیان دهکهای پایین در تأمین آورده برطرف شود.
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