به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «دو جستار» نوشته احمدرضا نوری به‌تازگی توسط نشر نقد فرهنگ منتشر و راهی بازار نشر شده است. این کتاب متشکل از دو بخش مجزا اما به هم پیوسته است که به نقد و تحلیل انسان معاصر و عرفان‌های نوظهور پرداخته که می‌توان این اثر را مطالعه‌ای بینا رشته‌ای در زمینه فلسفه و هنر دانست.

باب اول این کتاب تعابیر و تفاسیر پست مدرنیستی از انسان معاصر است که وجوه وجودی جدیدی از انسان پس از مدرنیسم را بیان می‌دارد و به چیستی و چگونگی معاصریت می‌پردازد. نوری در این باب معتقد است که معاصریت یک وضعیت وجودی است و نه یک موقعیت تاریخی.

در باب دوم کتاب که با نام عرفان در طوفان نامگذاری شده است، نوری تفکرات شبه معنوی و عرفان‌های نوظهور را واکاوی کرده است و با استفسار فلسفی ابعاد متناقض عرفان و معنویت را بررسی می‌کند.

نوری معتقد است این جستار نوعی پرسش‌گری در مورد حدود و قطعیاتی است که بی‌شک در تلاطم تشکیک و تردید، لغزان هستند. او در این راستا تلاش کرده است تا با پرسش‌های تحلیلی و بنیادین چرایی هر امر قطعی و تفکرات شبه معنوی را به چالش بکشد.

پیش از این با قلم احمدرضا نوری، چندین کتاب پژوهشی در زمینه عکاسی جنگ (آتش سرد)، تاریخ نقاشی معاصر ایران (خواب و خیال)، هنر شبیه‌خوانی ایران (شبیه خوانی) و… منتشر شده است. همچنین او در یک سال گذشته با دو پروژه موسیقی و پرفورمنس، همکاری جدی در زمینه صلح جهانی با سازمان ملل متحد داشته است.

احمدرضا نوری هنرمند و پژوهشگری است که دانش آموخته اشخاصی همچون ناصر تقوایی، غلامرضا اعوانی، نجفقلی حبیبی، سید مصطفی محقق داماد و غلامحسین ابراهیمی دینانی بوده و سال‌هاست که به طور مستقل پژوهش‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر معاصر ایران انجام داده است.