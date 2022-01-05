واکنش روسیه به تحولات قزاقستان

به گزارش خبرگزاری مهر، «دیمیتری پسکوف» سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه (کرملین) امروز چهارشنبه در واکنش به تحولات جاری در قزاقستان به خبرگزاری اسپوتنیک اعلام کرد: اطمینان داریم مسائل داخلی این کشور به طور مستقل قابل حل است. آنچه اهمیت دارد، عدم دخالت های خارجی است.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، از سوی دیگر وزارت خارجه روسیه نیز در بیانیه ای در این باره اعلام کرد: مسکو تحولات قزاقستان را به دقت زیر نظر دارد. روسیه خواهان عادی شدن وضعیت قزاقستان از طریق گفتگو بوده و امیدوار است اوضاع در این کشور هر چه زودتر عادی شود.

«قاسم جومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان پیشتر و ساعاتی بعد از اعلام حالت فوق العاده در این کشور در پی بالا گرفتن اعتراضات مردمی، استعفای دولت را پذیرفت.

در فرمان امضا شده از سوی وی، به رغم لازم الاجرا بودن استعفای کابینه، از هیئت دولت خواسته شده تا زمان روی کار آمدن کابینه جدید، به انجام وظایف خود ادامه دهد.

در حال حاضر، «علیخان اسماعیلوف» به عنوان سرپرست نخست وزیری منصوب شده است. وی پیش از این، به عنوان معاون اول نخست وزیر قزاقستان مشغول به کار بود.

جابه جایی‌های سیاسی در قزاقستان نتیجه اعتراضات سراسری به ویژه در دو استان «آلماتی» و «مانگیستو» به علت افزایش قیمت سوخت است.

پس از افزایش شدید قیمت سوخت، بسیاری از مردم این کشور سوخت خودروهای خود را به گاز مایع LPG تبدیل کرده اند. با این حال، مقام‌های قزاقستان تصمیم گرفتند قیمت سوخت گاز خودروها را از ابتدای سال جاری میلادی به مبلغ ۱۲۰ تنگه (واحد پول قزاقستان) که معادل حدود ۲۸ صدم یک دلار آمریکا است، افزایش دهند.

طبق قانون قزاقستان، برگزاری اعتراضات در این کشور غیرقانونی است مگر این که سازمان‌دهندگان چنین برنامه‌هایی پیشتر به مقام‌های دولتی اطلاع دهند.