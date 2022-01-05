هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون تکواندو صبح امروز چهارشنبه در محل سالن فارسی آکادمی المپیک تکواندو برگزار شد. در ابتدای جلسه حسین حسین زاده و محمد جمشیدی از حضور در انتخابات انصراف دادند و سیروس رضایی هم به نفع پولادگر انصراف داد تا طبق پیش بینی‌ها رقابت بین هادی ساعی و محمد پولادگر باشد.

پس از صحبت‌های پولادگر و هادی ساعی رأی‌گیری آغاز شد. در جریان رأی‌گیری ساعی به حضور دبیر مجمع کنار صندوق اخذ رأی اعتراض کرد که با نظر رئیس مجمع وی کنار رفت.

در پایان این رأی‌گیری هادی ساعی با اخذ ۲۹ رأی به عنوان رئیس فدراسیون جدید فدراسیون تکواندو انتخاب شد. در این رأی‌گیری پولادگر ۲۷ رأی را به خود اختصاص داد.