به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه چهل و دومین سالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب اسلامی ایران و در راستای شعار سال با عنوان تولید پشتیبانی مانع زدایی ها اولین جشنواره استانی فیلم کوتاه «جبین» در حوزه فرهنگ کار در استان مرکزی برگزار می‌شود.

بخش اصلی این جشنواره در برگیرنده تمامی موضوعات و محورهای جشنواره است که شرکت در آن برای عموم آزاد است و بخش جانبی نیز ویژه کارگران، تعاون‌گران و خانواده‌های آنها، کارفرمایان و تشکلات کارگری و کارفرمایی است.

علاقه‌مندان به حضور در این جشنواره می‌توانند تا تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰ آثار خود را در قالب موضوعات: فرهنگ کار (مسؤلیت پذیری؛ تعهد به سازمان و انگیزه کاری؛ داشتن مهارت کاری؛ احسای مفید بودن؛ نگرش مثبت در کار؛ رعایت ایمنی در کار؛ خلاقیت و نوآوری؛ تلاش در کار؛ ارزش کار و ورزش و کار) و زنان و اشتغال در محیط‌های کارگری (زنان و محیط کار؛ عفاف و حجاب؛ مادران شاغل؛ زنان سرپرست خانواده) به دبیرخانه جشنواره به شماره واتساپ ۰۹۱۸۳۶۰۰۷۴۷ و تلگرام ۰۹۲۱۳۶۰۰۷۴۷ ارسال کنند.

گقتنی است به سه اثر برگزیده هر بخش جوایز نقدی، گواهی حضور و لوح تقدیر اهدا خواهد شد.