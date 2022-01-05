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۱۵ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۱۵

امام جمعه خارگ:

جزیره خارگ به عنوان مرکز شهدای دریا معرفی شود

جزیره خارگ به عنوان مرکز شهدای دریا معرفی شود

بوشهر- امام جمعه خارگ گفت: پیشنهاد می کنیم که جزیره خارگ به عنوان مرکز شهدای دریا معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی کمالی صبح چهارشنبه در مراسم روز خارگ در جزیره خارگ اظهار داشت: هر چقدر انسان ولایت مدار باشد در درگاه خداوند عزیز تر است و هر چقدر درجه ولایت مداری انسان بالاتر باشد جایگاه والاتری دارد.

وی افزود: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هر چه داشت برای ولایت بود و گواه این موضوع در وصیت نامه پر معنای وی وجود دارد.

امام جمعه خارگ تاکید کرد: روز خروج هلندی‌ها و روز شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام به عنوان روز خارگ نامیده شده است.

وی تصریح کرد: جزیره کهن و تاریخی خارگ مشهد شهیدان ایران اسلامی است. ورود اسلام به فارس از جزیره خارگ بوده است، اول سپاه اسلام وارد جزیره خارگ و بعد از آن وارد گناوه و بندر ریگ شد.

کمالی با بیان اینکه خارگ در تمامی دوران نقش‌آفرینی کرده است گفت: جزیره خارگ در انقلاب نقشی اساسی و تأثیر گذار داشته است.

وی اضافه کرد: بستن شیر نفت در این جزیره باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد. ۲۵۰ شهید در دریا در جزیره خارگ تقدیم انقلاب اسلامی شده است.

امام جمعه خارگ ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم که جزیره خارگ به عنوان مرکز شهدای دریا معرفی شود. مردم دین خود را ادا کرده‌اند و مسئولان نیز دین خود را به این مردم ادا کنند.

کد مطلب 5393009

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