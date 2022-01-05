به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام موسی کمالی صبح چهارشنبه در مراسم روز خارگ در جزیره خارگ اظهار داشت: هر چقدر انسان ولایت مدار باشد در درگاه خداوند عزیز تر است و هر چقدر درجه ولایت مداری انسان بالاتر باشد جایگاه والاتری دارد.

وی افزود: سردار شهید حاج قاسم سلیمانی هر چه داشت برای ولایت بود و گواه این موضوع در وصیت نامه پر معنای وی وجود دارد.

امام جمعه خارگ تاکید کرد: روز خروج هلندی‌ها و روز شهادت سردار بزرگ سپاه اسلام به عنوان روز خارگ نامیده شده است.

وی تصریح کرد: جزیره کهن و تاریخی خارگ مشهد شهیدان ایران اسلامی است. ورود اسلام به فارس از جزیره خارگ بوده است، اول سپاه اسلام وارد جزیره خارگ و بعد از آن وارد گناوه و بندر ریگ شد.

کمالی با بیان اینکه خارگ در تمامی دوران نقش‌آفرینی کرده است گفت: جزیره خارگ در انقلاب نقشی اساسی و تأثیر گذار داشته است.

وی اضافه کرد: بستن شیر نفت در این جزیره باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد. ۲۵۰ شهید در دریا در جزیره خارگ تقدیم انقلاب اسلامی شده است.

امام جمعه خارگ ادامه داد: پیشنهاد می‌کنیم که جزیره خارگ به عنوان مرکز شهدای دریا معرفی شود. مردم دین خود را ادا کرده‌اند و مسئولان نیز دین خود را به این مردم ادا کنند.