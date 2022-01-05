پیکر مطهر سه شهید گمنام در مایان تدفین و خاکسپاری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پاسدار حسین پور اسماعیل در تشریح جزئیات این مراسم معنوی و با شکوه اظهار داشت: طبق برنامه‌های زمانبندی شده، قرار است ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه، مراسم تشییع و استقبال از پیکر مقدس این شهدا، در میدان شهدا به طرف میدان ساعت تبریز برگزار شود.

وی افزود: بعد از مراسم تشییع و مدیحه سرایی، با حضور مردم ولایت مدار و شهید پرور استان، مراسم اقامه نماز توسط حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم، نماینده ولی فقیه در استان نیز اقامه خواهد شد.

فرمانده سپاه ناحیه امامت تبریز با بیان اینکه با عنایت خداوند متعال، برگزاری این مراسم باشکوه و معنوی، بر عهده خدمتکاران سپاه ناحیه امامت تبریز است، گفت: پس از مراسم تشیع در تبریز، ساعت ۱۴:۳۰ با سخنرانی سردار عباس قلیزاده فرمانده سپاه عاشورا و با حضور مردم شهید پرور منطقه مایان، مراسم تشیع از مقابل مسجد جامع مایان برگزار و در محل یادمان شهدای گمنام مایان تدفین و خاکسپاری خواهد شد.

وی در پایان افزود: پیکر پاک این سه شهید گمنام که از مناطق عملیاتی شرق بصره، جزیره مجنون و شرق دجله تفحص شده است، روز سه شنبه، ۱۴ دی ماه، با استقبال مسئولین استانی، مردم ولایت مدار و خانواده معظم شهدا، از طریق فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز، به این شهر منتقل شده است.