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۱۶ دی ۱۴۰۰، ۱۶:۰۰

به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س)؛

عزاداران فاطمی در ورامین با راه اندازی دسته به سوگواری پرداختند

عزاداران فاطمی در ورامین با راه اندازی دسته به سوگواری پرداختند

ورامین- عزاداران فاطمی در ورامین به مناسبت شهادت حضرت زهرا (س) با راه اندازی دسته به سوگواری پرداختند.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه و همزمان با سالروز شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س)، دوستداران اهل بیت (ع) در ورامین با برگزاری آئین‌های مختلفی و دسته عزاداری به عزاداری در سوگ شهادت بانوی دوعالم پرداختند.

شهرستان ورامین در سوگ دخت نبی مکرم اسلام (ص) حضرت زهرای مرضیه (س) سراسر سیاه پوش شد و در سوگ مام آل بیت (ع) فرو رفت؛ شهر ورامین چهره‌ای عزادار به خود گرفته و تجمعات مذهبی با حضور مردمی و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شده است.

در مرکز شهر ورامین و در مصلی بزرگ صاحب الزمان (عج) ظهر پنجشنبه ۱۶ دی ماه، تجمع بزرگ عزاداران فاطمیه نیز برگزار شد؛ مردم با رعایت فاصله گذاری به عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) پرداختند و سیاه پوش بر سر و سینه زدند.

گفتنی است که عاشقان و ارادتمندان به آن حضرت به صورت پای پیاده از مصلی شهر تا گلزار شهدای سید فتح الله (ع) شهرستان ورامین عزاداری کردند.

کد مطلب 5393742

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