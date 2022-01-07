به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال مردان ایران در راستای اجرای برنامههای تدارکاتی خود برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا دو روز قبل راهی اسپانیا شد تا در یک تورنمنت دوستانه شرکت کند. تیم ملی هندبال ایران در نخستین دیدار خود در تورنمنت اسپانیا به مصاف میزبان رفت و با نتیجه ۳۶ بر ۲۲ تن به شکست داد.
نتیجه نیمه نخست این بازی ۱۸ بر ۹ به سود اسپانیا به پایان رسید.
تیم ملی اسپانیا از سرشناسترین تیمهای هندبال جهان است و چند ماه پیش در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ توکیو به مدال برنز دست یافت.
کسب دو عنوان قهرمانی در مسابقات هندبال قهرمانی جهان و ۴ مدال در بازیهای المپیک از جمله افتخارات تیم ملی هندبال اسپانیا است. این تیم همچنین دو بار در رقابتهای قهرمانی اروپا به مقام قهرمانی رسیده است.
ملیپوشان ایران جمعه شب در دومین مسابقه دوستانه خود به مصاف لهستان یکی دیگر از برترین تیمهای ملی هندبال اروپا میروند.
تیم ملی هندبال ایران خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا ۲۰۲۲ به میزبانی عربستان آماده میکند.
*حسین خانجانی
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