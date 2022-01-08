خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هفته‌ها بود که هواشناسی اطلاع داده بود که سامانه بارشی وارد آسمان فارس می‌شود و شهرهای مختلف استان درگیر بارش باران، برف و سیلاب خواهند شد.

فرمانداران این شهرستان‌ها نیز همگی اعلام کردند که آمادگی کاملی برای مقابله با بحران را دارند و تمام پیش بینی‌های لازم انجام شده است.

از آنجایی که هواشناسی پیش بینی‌های لازم را انجام داده بود، چنین تصور می‌شد که متولیان امر آمادگی کاملی برای سیل و باران دارند و تدارک‌های لازم را فراهم کرده‌اند.

بالاخره باران شروع به باریدن گرفت و شهرها و روستاهای جنوبی فارس یکی پس از دیگری در سیل غرق شد. باران، سیلابی شد وکوچه‌ها را درمی نوردید.

سیل شهرهای شهرستان‌های لامرد، مهر، فراشبند، لارستان، داراب را در خود فرو می‌برد و مردم فقط نظاره گر خانه‌هایشان بودند که تا نیم یا یک متر در آب فرو رفته بود و وسایل خانه‌ها نیز در آب غوطه ور شده بود.

مردم همان شب اعلام کردند پس این آمادگی که متولیان امر در خصوص بارش باران مدعی بودند در چه سطحی بود که با اولین بارش، سیل راهش را به خانه‌های مردم باز کرد؟

شهرهای بیرم و لامرد طی این بارندگی‌ها آسیب‌های جدی دیدند. علاوه بر خسارت‌هایی که سیل برجا گذاشت پنج نفر نیز قربانی شدند تا کلکسیون فجایع سیل در فارس تکمیل شود.

حالا مردم مانده‌اند و خانه‌هایی که مخروبه شده و اسباب منازلی که آب آنها را از بین برده است. کشاورزی در شهرستان‌های جنوبی فارس نابود شده و زیرساخت‌ها نیز آسیب جدی دیده‌اند.

بر این اساس وزیر کشور که برای بررسی اوضاع سیل به جنوب فارس سفر کرده بود، در نیمه‌های شب جلسه ستاد بحران را برگزار کرد تا برای جبران خسارت چاره‌ای اندیشیده شود.

خسارت ۱۴۲۰ میلیارد تومانی سیل

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس در این جلسه تشریح کرد که سیل چه خسارت‌هایی به بار آورده است و توضیح داد: سیل یک هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان به بخش‌های مختلف استان خسارت زد.

رحیم آزادی گفت: خسارت سیل در سه بخش مسکن، کشاورزی و زیرساخت‌ها بوده است.

وی ادامه داد: در بخش مسکن تعداد ۱۱۹۵ واحد مسکونی خسارت دیده است که از این تعداد ۴۷۵ واحد شهری است که شامل ۱۸۹ واحد قابل تعمیر و ۲۸۶ واحد شامل بازسازی است.

آزادی ادامه داد: ۶۳۰ واحد روستایی نیز آسیب دیده که شامل ۳۲۰ واحد قابل تعمیر و ۳۰۸ واحد مشمول بازسازی است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری فارس ادامه داد: در بخش زیرساخت‌های آب راه و گاز ۸۶۵ میلیارد تومان خسارت وارد شده است.

آزادی ادامه داد: خسارت‌ها شامل شانه راه‌ها، تابلوها، آسفالت، زیرسازی‌ها به مبلغ ۵۰ میلیارد تومان همچنین تأسیسات جاده، سرویس شبکه برق چاه‌ها و خطوط انتقال و شبکه‌های داخلی برق به مبلغ ۵ میلیارد تومان و … بوده است.

فاجعه سیل در بیرم

نماینده مردم لارستان در مجلس هم در همین جلسه گفت: سیلاب اخیر در شهر بیرم فاجعه ایجاد کرد.

حسین حسین زاده پنجشنبه شب اظهار داشت: دولت بر مبنای عدالت محوری آمده است و اکنون که مردم زندگی خود را از دست داده‌اند، باید مشکلات آنها را از نزدیک دید.

وی افزود: آب بیرم علامرودشت، خیرگو، عمادشهر وضعیت خوبی ندارد و مسئولان باید از این مناطق بازدید کنند.

او گفت: انتظار مردم این است هیأت دولت ورود کند و وضعیت بیرم و جنوب استان فارس که بسیار فاجعه آمیز است را ساماندهی کند.

وزیر کشور هم در این جلسه تاکید کرد که بنیاد مسکن و سایر مجموعه‌ها باید زودتر فرآیند ارزیابی خسارات را شروع کنند.

احمد وحیدی همچنین تاکید کرد که تنخواهی به استانداران پرداخت می‌شود تا زودتر فرآیند بازسازی آغاز شد.

در عین حال وحیدی به درخواست مسئولان شب را در لامرد اقامت کرد تا صبح فردای جلسه از نزدیک فجایع سیل را به صورت میدانی ببیند.

بیرمی ها که خسارت زیادی از سیل دیده بودند خودشان را به وزیر کشور رساندند تا از او بخواهند کمکی به زندگی از دست رفته‌شان کند.

پیرمردی که اشک می‌ریخت از وزیر کشور خواست زندگی از دست رفته‌اش را دوباره برایش بازسازی کنند یا زنی که کیلومترها را طی کرده بود به وزیر کشور گفت که کشاورزی اش در سیل نابود شده و حالا چشم انتظار کمک‌های دولت است.

بوسه وزیر بر پیشانی پیرمرد سیل زده

وزیر کشور که پیشانی پیرمرد را می‌بوسید، به او اطمینان خاطر داد که مشکلات ناشی از سیل برطرف خواهد شد.

وحیدی در عین حال در جمع مردم نیز حاضر شد و گفت: آنهایی که وسایل منزل‌شان خراب شده، بدانند که حتماً خسارت‌ها جبران می‌شود.

وزیر کشور با اشاره به مشکلات کشاورزان نیز گفت: کشاورزانی که مشکل دارند در جریان باشند که معاون وزیر کشاورزی در شهرستان حضور دارد و آسیب‌ها جبران می‌شود.

وحیدی تاکید کرد که مردم نگران نباشند. مسئولان بین شما هستند تا مشکلات را برطرف کنند.

وی ادامه داد: من با وزرای راه و جهاد صحبت کردم همچنین در رابطه با مشکلات سیل با معاون اول رئیس جمهور، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا، رئیس ستاد اجرایی و بنیاد مستضعفان نیز صحبت می‌کنم تا خسارت‌ها به سرعت جبران شود.

توزیع سیمان رایگان برای بازسازی خانه‌ها

وزیر کشور ادامه داد: آنهایی که خانه‌هایشان خراب شده به شهردار اعلام شده که مجوزها را سریع صادر کنند و سیمان آن نیز رایگان تأمین شود و مردم برای این امر نگرانی نداشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیل با خودش تمام داشته‌های جنوب فارس را با خود برد و حالا مردم چشم انتظار دولتی هستند تا زندگی از دست رفته شأن را دوباره برگردانند.

خبرگزاری مهر در قالب پرونده سیل، آخرین تحولات بازسازی مناطق سیل زده استان فارس را رصد می‌کند و به صورت هفتگی وضعیت مردم سیل را رسانه‌ای خواهد کرد.