۶۳ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان ایلامی توزیع شد

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی این بار نیز دستان سخاوتمند خیرین و نیکوکاران به یاری نیازمندان شتافتند.

وی افزود: در این ایام بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی با کمک جامعه خیرین بین خانواده‌های نیازمند شهر ایلام توزیع شده است.

طاهری ادامه داد: ۸۲ مرکز نیکوکاری در استان فعالیت دارند که ۲۰ هزار خیر و نیکوکار آنها را حمایت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۳ هزار سبد معیشتی به ارزش ریالی ۱۸ میلیارد تومان بین فقرا و نیازمندان توزیع شده است.