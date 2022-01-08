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۱۸ دی ۱۴۰۰، ۸:۱۵

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام:

۶۳ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان ایلامی توزیع شد

۶۳ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان ایلامی توزیع شد

ایلام-مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: در سال جاری ۶۳ هزار بسته معیشتی در بین نیازمندان ایلامی توزیع شده است.

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی این بار نیز دستان سخاوتمند خیرین و نیکوکاران به یاری نیازمندان شتافتند.

وی افزود: در این ایام بالغ بر یک هزار و ۲۰۰ بسته معیشتی با کمک جامعه خیرین بین خانواده‌های نیازمند شهر ایلام توزیع شده است.

طاهری ادامه داد: ۸۲ مرکز نیکوکاری در استان فعالیت دارند که ۲۰ هزار خیر و نیکوکار آنها را حمایت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۳ هزار سبد معیشتی به ارزش ریالی ۱۸ میلیارد تومان بین فقرا و نیازمندان توزیع شده است.

کد مطلب 5394416

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