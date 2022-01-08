ضرورت مطالبه گری از نهادهای نظارتی و حاکمیتی در زمینه مد و لباس

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد ستوده صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه لباس، نماد اصلی سبک زندگی است، اظهار کرد: برای تعریف سبک زندگی اولین مصداق و گزاره‌ای که معرفی کننده سبک زندگی افراد است مدل پوشش بوده یعنی ما با پوشش خود به دیگران اعلام می‌کنیم که سبک زندگی ما چیست.

مسئول فضای مجازی سپاه قدس گیلان با بیان اینکه زمانی تصور می‌شود که برای حفظ هویت بومی و محلی خود باید همان پوشش ۱۰۰ سال گذشته را عیناً در لباس‌های امروزی ارائه کنیم، ادامه داد: با توجه به اینکه موضوع لباس موضوع روزمره زندگی است این ویژگی باید در طراحی لباس‌ها مبتنی بر نمادهای بومی مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در طراحی لباس باید المان‌ها و نمادهایی مورد توجه قرار گیرند که با زندگی روزمره مردم همخوانی داشته باشد، اضافه کرد: هویت بومی و ملی در طراحی لباس باید بازتعریف شود.

ستوده با اشاره به اینکه امروزه نیازمند بازتعریف مفاهیمی همچون هویت ملی و نمادهای بومی به خصوص در انگاره‌های زندگی امروزی هستیم، گفت: تکرار مدل‌های دهه‌های گذشته لباس امروز از سوی جوانان استقبال نمی‌شود و باید مدل‌های امروز مبتنی با المان‌های بومی و محلی باشد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت توجه به ارزش‌ها و علایق نسل جدید به ویزه در عرضه محصولات فرهنگی و محصولات مرتبط با زندگی روزمره، افزود: مخاطب شناسی و توجه به ذائقه جوانان و نوجوانان از مهمترین اصول در طراحی، تولید و عرضه محصولات زندگی در حوزه‌های مختلف است که توجه به ظرایف و ریزه‌کاری‌های آن موجب فراگیری یک سبک، طرح و مدل در حوزه سبک زندگی می‌شود.

‌این فعال فرهنگی به پیچیدگی‌های انسان عصر جدید و نیز چند بعدی بودن موضوع سبک زندگی اشاره ‬و بیان کرد: لباس به عنوان نماد بارز و اصلی هویت و سبک زندگی است لذا باید با نگاه علمی و زیبایی‌شناسانه و روانشناختی به آن نگریست و ابعاد گوناگون آن، چه در طراحی مد، چه در تنوع و همخوانی رنگ و حتی در مواد اولیه تولیدی را مورد توجه قرار داد.

مسئول مرکز فضای مجازی سپاه قدس گیلان با معرفی یک نمونه موفق از به کارگیری هویت بومی و محلی در طراحی لباس در این استان، گفت: صنعت بومی چادر شب بافی در شرق استان است و در صورت ارائه مدل‌های قدیمی این صنعت به جوانان با وجود جذاب و رنگی بودن مورد استقبال جوانان قرار نمی‌گیرد اما یک مجموعه تولیدی جوان، همان چادر شب را با طراحی امروزی و مبتنی بر ذائقه شناسی جوان و مخاطب امروزی ارائه کرده که نه تنها در میان جوانان و مخاطبین ایرانی مورد استقبال قرار گرفته که این مجموعه توانسته است محصولاتش را به برخی از کشورهای دیگر نیز صادر کند.

ستوده با اشاره به اهمیت جایگاه رسانه‌ها در کمک به سامان‌دهی وضعیت طراحی مد و لباس در کشور، اضافه کرد: متأسفانه در موضوع لباس رسانه‌ها گاهی اشتباه می‌کنند و سمت و سوی مطالبه‌گری خود در موضوع ساماندهی مد و لباس را به سمت مردم می‌گیرند در صورتی که رسانه و به ویژه رسانه ملی باید نقطه مطالبه را به سمت نهادهای نظارتی و حاکمیتی قرار داده و از این نهادها برای کوتاهی و کم‌کاری در این عرصه سوال کنند.

مسئول مرکز فضای مجازی سپاه قدس گیلان افزود: اگر به جای مطالبه‌گری از مردم از نهادهای حکومتی و نظارتی و تولیدکنندگان مطالبه کنیم موضوع طراحی، تولید و حتی عرضه لباس در کشور ساماندهی می‌شود.