حمیده عباسعلی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود چهار ماه است که از عمل جراحی میگذرد و همه چیز به خوبی و طبق برنامه پیش میرود. برنامه درمانی فیزیوتراپی و توانبخشی انجام شده است. تقریباً دو ماه است که وارد برنامههای بدنسازی شده و طبق نظر دکتر کیهانی و در شرایط فعلی اجازه کارهای فنی را نداشته و فقط بدنسازی در دستور کار است و با نظر ایشان و گذشت هفت ماه از زمان جراحی تمرینات فنی و کاراته را آغاز خواهم کرد.
سرگروه تیم ملی کاراته بانوان در خصوص زمان بازگشت به تاتامی گفت: دقیقاً مشخص نیست که چه زمانی تمرینات فنی را شروع میکنم. فعلاً تمرینات برای بالا رفتن قدرت بدنی پیش میرود. در همین راستا از استاد سید حسین حسینی در کنار برنامههای بدنسازی، راهنمایی و کمک میگیریم. خدا را شکر در این مدت فکر میکنم به شرایط لازم رسیدهام. ولی عجلهای برای بازگشت به تاتامی و آغاز تمرینات فنی ندارم. میخواهم با قدرت و در سلامت کامل برگردم.
وی با انتقاد از بی توجهی فدراسیون نسبت به شرایط اش اظهار داشت: همیشه سعی داشتهام روی پای خود ایستاده و برای رسیدن به اهداف بزرگ منتظر کسی نباشم. در این مسیر نیز خیلی از بزرگان ورزش کنارم بوده و به من مشاوره دادند. کاراته خانه دوم من است و متأسفانه در خانه خودم فراموش شده و اهمیت ندادند. غیر از چند روز نخست، در سه ماه گذشته پیگیری خاصی درباره روند درمان و احوالم از سوی فدراسیون کاراته صورت نگرفته است. یادم نمیآید تا امروز نایب رئیس زنان فدراسیون درباره شرایطم با من حرفی زده باشد.
عباسعلی ادامه داد: من در المپیک آسیب دیدم و انتظار داشتم مسئولان فدراسیون پیگیر شرایط من باشند. حتی در مراسم بدرقه تیم ملی برای مسابقات قهرمانی آسیا نیز توجهی نشد. در حالی که من کاپیتان تیم بوده و سالها برای موفقیت آن تلاش کردم. برای ارتباط با من پیغام و پسغام ارسال کردهاند و اینکه چرا مستقیم تماس نمیگرفتند، مشخص نیست. متأسفانه خارج از کاراته افرادی بودند که پیگیر کار من بودند که مهمترین شخص صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک و پیمان فخری بودند که باعث دلگرمی من شدند. به عبارتی هر چه از خانواده کاراته دور میشدم، افرادی بودند که قوت قلب باشند.
بانوی پرافتخار کاراته ایران در پایان با طرح سوال اصلی که آیا کشورهای دیگر هم با قهرمانان خود که برای موفقیت آنها سرمایه گذاری کردهاند، چنین رفتاری دارند؟ اظهار داشت: من از دید یک قهرمان موضوع را نگاه میکنم، توقع داشتم بعد از سالها کسب موفقیت و مدالهای متعدد در مسابقات جهانی و آسیایی در این شرایط مورد توجه قرار گیرم. شاید مسئولان فدراسیون از دید مدیریتی موضوع را نگاه میکنند؟ ولی این نوع برخوردها باعث نمیشود از مسیری که برای پیشرفت و کسب موفقیتهای بیشتر انتخاب کرده و مهمتر از آن اتفاقات خوبی که می دانم در انتظارم است خارج شوم. مطمئن باشید عباسعلی با قدرت برای افتخار آفرینی زیر پرچم مقدس ایران اسلامی بازخواهد گشت.
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