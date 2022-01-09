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۱۹ دی ۱۴۰۰، ۱۳:۲۰

طی ۷۲ ساعت اخیر؛

۱۴ مورد حادثه و حریق در سمنان رخ داد

۱۴ مورد حادثه و حریق در سمنان رخ داد

سمنان- مدیرعامل آتش نشانی سمنان از وقوع ۱۴ مورد حادثه و حریق طی ۷۲ ساعت گذشته در این شهر خبر داد و گفت: هفت مورد از این حوادث مرتبط با آتش سوزی بوده است.

سعید اسمعیل پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سه روز گذشته ۲۲۲ مورد تماس با سامانه آتش نشانی گرفته شده است، تاکید کرد: از این میان ۱۴ مورد آن عملیاتی و نیروهای امداد و نجات به این حوادث اعزام شده‌اند.

وی با بیان اینکه هفت مورد از این حوادث مرتبط با آتش سوزی و هفت مورد عملیات امداد و نجات بوده است، تاکید کرد: حریق مسکونی و حریق خودرو هر کدام با دو مورد، بیشترین میزان فراوانی آتش سوزی در ۷۲ ساعت گذشته را به خود اختصاص داده‌اند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی سمنان با بیان اینکه آتش سوزی ضایعات، فضای سبز و نشت و انفجار گاز شهری هر کدام با یک مورد دیگر فراوانی حوادث رخ داده طی ۷۲ ساعت گذشته در سمنان را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: مأموران آتش نشانی سمنان به پنج مورد محبوس شدن در کابین آسانسور نیز رسیدگی مردند همچنین گرفتن حیوانات موذی از دیگر مأموریت‌های آتش نشانی سمنان در سه روز اخیر بوده است.

کد مطلب 5395489

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