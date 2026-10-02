به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه رودان، با گرامیداشت روز آتش‌نشان و قدردانی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های نیروهای آتش‌نشانی اظهار کرد: آتش‌نشانان در حوادث مختلف با ایثار و ازخودگذشتگی برای نجات جان و مال مردم وارد میدان می‌شوند و حمایت از این قشر باید مورد توجه جدی مسئولان قرار گیرد.

وی با اشاره به کمبود امکانات آتش‌نشانی در برخی مناطق شهرستان رودان افزود: لازم است با ایجاد قرارگاه‌ها و ایستگاه‌های تجمیعی آتش‌نشانی در مناطق مختلف، توزیع امکانات عادلانه‌تر شود و زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه کاهش یابد.

امام جمعه رودان همچنین بر ضرورت رفع مشکلات ارتباطی آتش‌نشانی تأکید کرد و گفت: خرابی‌های مکرر خطوط تلفن ثابت این مجموعه می‌تواند در مواقع اضطراری مشکل‌ساز باشد و لازم است با تعامل میان مخابرات و آتش‌نشانی، این مشکل در سریع‌ترین زمان ممکن برطرف شود.

فراجا حلقه ارتباط مردم و حاکمیت

بارانی در بخش دیگری از سخنان خود، فرماندهی انتظامی را یکی از ارکان تأمین امنیت در جامعه دانست و گفت: فرمانده انتظامی باید در کنار اقتدار، قانون‌مداری، امانتداری، پاکدستی و مبارزه با فساد، روحیه مردم‌داری و مهربانی نیز داشته باشد.

وی افزود: مجموعه این ویژگی‌ها می‌تواند به تقویت سرمایه اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی کمک کند.

امام جمعه رودان با گرامیداشت شهدای فراجا، آنان را نماد ایثار و مجاهدت نیروهای انتظامی دانست و تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تأمین امنیت، حضور و همکاری مردم است و هر اندازه تعامل میان مردم و پلیس افزایش یابد، زمینه برای ارتقای نظم و امنیت در جامعه نیز بیشتر فراهم خواهد شد.

تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح

بارانی در ادامه با اشاره به تحولات منطقه و آنچه شواهد استیصال آمریکا در مواجهه نظامی با ایران خواند، اظهار کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از آمادگی لازم برخوردارند و تجهیزات و سلاح‌های جدید نیز برای به‌کارگیری در نبردهای احتمالی آماده هستند.

وی افزود: آمریکایی‌ها باید بدانند آغاز یک شیطنت جدید ممکن است از سوی آنها باشد، اما پایان آن را ملت ایران رقم خواهد زد.

امام جمعه رودان همچنین با اشاره به تحولات مرتبط با حضور نظامی آمریکا در منطقه، گفت: تعطیلی برخی پایگاه‌های آمریکایی، خروج ناوگان دریایی از منطقه و جابه‌جایی نیروهای آمریکایی در منطقه، از جمله نشانه‌هایی است که از تغییر شرایط حکایت دارد.

انتقاد از همکاری برخی دولت‌های عربی با آمریکا و رژیم صهیونیستی

بارانی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه رودان، با انتقاد از عملکرد برخی دولت‌های عربی در قبال تحولات منطقه و جنگ یمن، اظهار کرد: قابل تأمل است که برخی دولت‌هایی که خود را خادم حرمین شریفین می‌دانند، در شرایطی با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند که مردم مسلمان یمن تحت فشار و محاصره قرار دارند.

وی با بیان اینکه تحولات منطقه در نهایت مسیر متفاوتی را رقم خواهد زد، افزود: ملت‌های منطقه در برابر دخالت و حضور بیگانگان ایستادگی خواهند کرد.

وحدت و انسجام ملی نیاز امروز جامعه

امام جمعه رودان در پایان سخنان خود، حفظ وحدت و انسجام ملی را از مهم‌ترین ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و گفت: یکی از نمودهای این وحدت را می‌توان در تجمعات شبانه مردم مشاهده کرد؛ تجمعاتی که نشان‌دهنده حضور و همراهی مردم است.

بارانی از مردم خواست با حفظ هوشیاری و انسجام، در این برنامه‌ها حضور فعال داشته باشند و افزود: تقویت همبستگی و وحدت ملی می‌تواند نقش مهمی در خنثی‌سازی اهداف دشمنان داشته باشد.