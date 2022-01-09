کلاهبردار اقامت در اروپا دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدهاشم قسام ، در تشریح این خبر بیان کرد: با ارجاع پرونده قضائی به شکایت خانمی جوان مبنی بر کلاهبرداری ۳ میلیارد ریالی از وی و همسرش با وعده اخذ ویزای اقامت در کشوری اروپایی، رسیدگی به موضوع در دستور کار افسران پلیس فتا قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد فردی ناشناس در یکی از شبکه‌های اجتماعی به شاکی وعده اخذ ویزای اقامت در یکی از کشورهای اروپایی داده و وی را به شخصی دیگر به نام مستعار «ر.م» معرفی کرده است.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا ادامه داد: شاکی و همسرش با ترغیب آقای «ر.م» طی چند مرحله مبلغ ۳ میلیارد ریال به حساب وی واریز و برای انجام اقدامات مقدماتی به کشور ترکیه عزیمت می کنند اما شخص مذکور ویزای کشوری ثالث به آنان ارائه می‌دهد که در فرودگاه ترکیه مشخص می شود ویزا جعلی است.

سرهنگ قسام اظهار کرد: پس از تکمیل تحقیقات اولیه، افسران پلیس فتا با ردگیری‌های تخصصی و اقدامات فنی موفق شدند متهم را در استان آذربایجان غربی (شهرستان ماکو) شناسایی و با اخذ نیابت قضائی و همکاری با پلیس آن شهرستان وی را دستگیر کنند.

وی از انتقال متهم به شهرستان فسا اشاره کرد و گفت: افسران پلیس یکی دیگر از اعضای باند که عامل حواله وجوه واریزی شاکی به دفتری در ترکیه برای تحویل به آقای (ر.م) بوده را شناسایی و مترصد دستگیری وی هستند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، به شهروندان توصیه کرد: از اعتماد بی جا و بی مورد به افراد ناشناس که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی وعده های مختلف می‌دهند جدا خودداری کنید.