  1. استانها
  2. کردستان
۱۹ دی ۱۴۰۰، ۲۰:۱۷

هفدهمین مرحله رزمایش کمک های مؤمنانه شهرستان بانه برگزار شد

هفدهمین مرحله رزمایش کمک های مؤمنانه شهرستان بانه برگزار شد

بانه- هفدهمین مرحله رزمایش کمک های مؤمنانه بانه همزمان با دهه بصیرت و با توزیع هزار و ۲۵۰ بسته معیشتی در بین اقشار کمتر برخوردار این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه شهرستان بانه روز یکشنبه در جریان برگزاری این رزمایش اظهار داشت: هفدهمین مرحله رزمایش کمک‌های مومنانه شهرستان بانه با همت بسیجیان و گروه‌های جهادی همزمان با دهه بصیرت و با تهیه هزار و ۲۵۰ بسته مواد غذایی به یاد سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی در این شهرستان توزیع شد.

سرهنگ امیرعباس امری افزود: اقلام موجود در این بسته‌ها شامل برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و مرغ است که تهیه و بین نیازمندان توزیع می‌شود.

وی عنوان کرد: این بسته‌های معیشتی با هزینه‌ای بالغ بر هشت میلیارد ریال تهیه شده است.

فرمانده سپاه بانه دهه بصیرت و سالگرد شهادت سردار دل‌ها را فرصتی مناسبی برای کمک به نیازمندان و محرومین با تأسی از مکتب سردار شهید سلیمانی دانست و افزود: این رزمایش خیرخواهانه راهی مناسب برای ترویج فرهنگ فاطمی و ارتقای معنویت در جامعه است.

کد مطلب 5395989

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها