هفدهمین مرحله رزمایش کمک های مؤمنانه شهرستان بانه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه شهرستان بانه روز یکشنبه در جریان برگزاری این رزمایش اظهار داشت: هفدهمین مرحله رزمایش کمکهای مومنانه شهرستان بانه با همت بسیجیان و گروههای جهادی همزمان با دهه بصیرت و با تهیه هزار و ۲۵۰ بسته مواد غذایی به یاد سردار دلها حاج قاسم سلیمانی در این شهرستان توزیع شد.
سرهنگ امیرعباس امری افزود: اقلام موجود در این بستهها شامل برنج، ماکارونی، روغن، حبوبات و مرغ است که تهیه و بین نیازمندان توزیع میشود.
وی عنوان کرد: این بستههای معیشتی با هزینهای بالغ بر هشت میلیارد ریال تهیه شده است.
فرمانده سپاه بانه دهه بصیرت و سالگرد شهادت سردار دلها را فرصتی مناسبی برای کمک به نیازمندان و محرومین با تأسی از مکتب سردار شهید سلیمانی دانست و افزود: این رزمایش خیرخواهانه راهی مناسب برای ترویج فرهنگ فاطمی و ارتقای معنویت در جامعه است.
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