سومین محموله هلال احمر یزد به مناطق سیل زده کشور ارسال شد

محسن حرازی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس درخواست سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، سومین محموله هلال احمر استان یزد که شامل ۵ هزار تخته پتو با پنج دستگاه تریلی و کامیون از انبارهای امدادی شهرستانهای تفت و اشکذر به شهرستان چابهار استان سیستان و بلوچستان ارسال شد.

وی تاکید کرد: محموله امدادی ارسالی از جمعیت هلال احمر استان یزد به هموطنان در مناطق سیل زده با هدف کمک به ارتقاء و بهبود کیفیت زندگی انجام شده است.

حرازی زاده عنوان کرد: پس از بروز سیل در برخی مناطق کشور تاکنون در مجموع سه محموله کمک های هلال احمر یزد از این استان به ارزش ۲۰ میلیارد ریال به مناطق مختلف سیل زده ارسال شده همچنین دو تیم امدادی هلال احمر استان با تجهیزات امدادی و موتورهای پمپ آب (کف کش) همچنان در منطقه کنارک سیستان و بلوچستان مشغول امدادرسانی هستند.

وی با بیان اینکه کمک های هلال احمر استان به مناطق سیل زده کشور در روزهای آینده بنا به اعلام سازمان امداد و نجات و نیاز مناطق سیل زده همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: مردم نوع دوست استان می توانند کمک های نقدی خود را برای سیل زدگان از طریق شماره حساب ۱۵۰۰۰۰۰۱۴۹ و یا شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۳۵۳۰۱۷۶۸۲ نزد بانک ملت و یا کد دستوری #۱۱۲*۷۳۳* واریز و در پویش همدلی و مهربانی کمک به هموطنانشان بپیوندند.